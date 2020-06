Expo Assen gaat over drie jaar dicht (update)

In de Expo in Assen worden allerlei evenementen georganiseerd (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Directe aanleiding is de sluiting van de IJsselhallen in Zwolle, waarvan Libéma ook de eigenaar is. Omdat vanuit Zwolle veel voor de Expo werd georganiseerd, is er volgens een woordvoerder niet meer genoeg mankracht over voor 'Assen'. Met de sluiting van de Expo zijn direct en indirect zo'n vijftig banen gemoeid.

'Lastige plek'

De evenementenhal in Assen is al langer 'een lastige plek', aldus de woordvoerder, 'omdat er niet veel vraag is naar grote evenementen'. "Er is gekeken naar andere mogelijkheden, maar we hebben toch besloten om te stoppen." Expo sluit niet meteen de deuren, dat gebeurt over drie jaar. Alle geplande evenementen gaan - voor zover de coronamaatregelen die toelaten - nog gewoon door.

Expo Assen is sinds 2017 in handen van Libéma en heette twee jaar geleden nog de TT Hall. Naast de IJsselhallen en de Expo is Libéma ook eigenaar van de Brabanthallen in Den Bosch en Expo Haarlemmermeer. De evenementenhal in Assen heeft een oppervlakte van zo'n 15.000 vierkante meter. Of de hal wordt verkocht door Libéma, is nog niet duidelijk. "Andere mogelijkheden bekijken we nog", aldus de woordvoerder.

Wethouder Mirjam Pauwels (VVD) van de gemeente Assen noemt de sluiting van de Expo 'pijnlijk'. "We waren al in gesprek over de toekomst van Expo, corona raakt deze sector heel hard", zegt ze. "Dit is een tegenvaller, maar we blijven als gemeente ons wel inzetten voor de TRZ-zone."

TT Circuit

De Drentse evenementenhal is onderdeel van de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ), naast het TT Circuit. Wanneer de Expo dichtgaat, blijft daar alleen nog het TT Instituut over, het technisch opleidingsinstituut van het Drenthe College. In de afgelopen jaren zijn er meerdere plannen geweest voor de TRZ, die allemaal niet tot uitvoering kwamen. Zo waren er onder meer vergevorderde plannen voor een kunstijsbaan (later werd dat een plan voor een alternatief ijs- en sneeuwcomplex) en een factory outletcenter.