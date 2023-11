Zoek je kolonie-voorouder, straks nog meer gegevens online

Vierhonderd meter

"Om het archiefdeel van na 1859 online te kunnen publiceren moet je er wel eigenaar van zijn. We hadden het liever eerder gehad, maar zijn toch heel gelukkig dat dit vandaag gebeurt", gaat de woordvoerder van het Drents Archief verder. "Het is een archief met een lengte van vierhonderd meter, dus daar zijn we wel even mee bezig".

Het tweede deel van het archief van de Maatschappij van Weldadigheid is omvangrijker dan het eerste deel en daarmee ook veel populairder, weet Sieders. "Naast veel informatie over personen, bevat dit archief veel gegevens over de organisatie van de maatschappij, dus de inrichting van het bestuur. Daarnaast zijn er brievenboeken en persoonlijke gegevens die we nu kunnen openbaren."