Drie bevingen bij gasveld Eleveld ontstaan door gaswinning

Wat al sterk werd vermoed, staat nu officieel vast: de drie bevingen in gasveld Eleveld zijn veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Dat stelt Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) na onderzoek van de NAM.

De bodem schudde in oktober twee keer bij Ekehaar met de kracht van 2.2 en 1.3 op de schaal van Richter. In diezelfde maand werd een beving bij Hooghalen geregistreerd. Deze had een kracht van 1.9 op de schaal van Richter.