Kringlooplandbouw oplossing voor stikstofcrisis: 'Maar ook zo wordt reductie niet gehaald'

"Dat doet eigenlijk bijna elke boer", zegt Frank Post uit Nieuweroord. Post is al jaren bezig om op een duurzame en diervriendelijke manier bezig de uitstoot van ammoniak naar beneden te brengen op zijn melkveebedrijf. Want ammoniak is schadelijk voor de kwetsbare natuur. Post zit met zijn bedrijf vlakbij het Natura 2000-gebied Mantingerzand.

Bietenpulp van de buurman

"Mijn 140 koeien lopen van mei tot en met oktober buiten. Verder geef ik de koeien eiwitarm voer dat uit stro, gerst, mais en bietenpulp bestaat. De bietenpulp komt van de buurman. Door het eiwitarme voer komt er minder ammoniak vrij. Daarnaast vermengen we de mest met water voordat we het uitrijden op het land." Post voelt zich niet een uitgesproken 'kringloopboer'. "Kringlooplandbouwer is een populair woord geworden. Ik wil mijn bedrijf en omgeving doorgeven aan de volgende generaties. Ik wil dat iemand over vijftig jaar nog boer kan zijn en dat mensen hier over vijftig jaar nog prettig wonen. Grondstoffen moeten optimaal mogelijk gebruikt worden zonder de natuur te belasten."

'Onhaalbaar en niet realistisch'

Want de natuur lijdt onder de uitstoot van verschillende vormen van stikstof. Vooral ammoniak is schadelijk. Ammoniak komt vrij wanneer plas en poep van vee vermengd wordt. Die deeltjes komen in de lucht en slaan neer in de natuur. Kwetsbare plantsoorten verdwijnen doordat ze overwoekerd worden door planten die juist goed gedijen bij zure grond. Zure grond ontstaat door de neerslag van ammoniak.

De Natura-2000 gebieden in Drenthe en in de rest van Nederland zijn er slecht aan toe. Daarom werd er gisteren een rapport gepresenteerd waarin de ambitie staat dat de uitstoot van stikstof in 2030 met de helft naar beneden gebracht dient te worden. "Dan hebben we het dus over een periode van tien jaar", legt Post uit. "Dat is praktisch onhaalbaar. Veel te ambitieus. Niet realistisch. We doen al het mogelijke wat we nu kunnen. In het rapport staat dat de stalsystemen aangepakt moeten worden, waardoor urine en mest gescheiden wordt. Dat zijn hele kostbare maatregelen met een beperkt effect. De reductie wordt zo echt niet gehaald." Post wordt er moedeloos van. "Het houdt niet op. Uiteraard leveren we een bijdrage en laten we verbeteringen zien, maar het moet ook een keer klaar zijn. Hoeveel financiële inspanningen kunnen we leveren ter bescherming van de natuur?"

De provincie Drenthe komt in een later stadium met uitgewerkte adviezen. Post gaat verder, maar gerust is hij er niet op. "Het voelt niet prettig dat je het idee hebt dat je heel goed je best doet, maar dat je nog met de nek aangekeken wordt."

