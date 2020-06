OM: verdachten drugslab Odoornerveen vijftien maanden cel in

Het drugslab in Odoornerveen werd in april aangetroffen (Rechten: Persbureau Meter)

"Ik was er nog geen uur toen de politie kwam", aldus de 31-jarige Arnhemmer in de rechtszaal. Ondanks dat hij in de loods was waar het lab zat, had hij daar niks van gezien en ook geen chemische lucht geroken, vertelde hij. "Ik rook wel een stallucht en mest."

Puinruimen

Tijdens een onderzoek in Oost-Nederland kreeg de politie begin april aanwijzingen dat in Odoornerveen een drugslab zat. Op 10 april was de inval. De eigenaar van de boerderij verwees de agenten naar de bewuste schuur en vertelde dat 'de jongens' binnen waren. Toen ze de deur openbraken, rende binnen iemand weg en hoorden ze allerlei gerommel. Nadat ze buiten de loods hadden omsingeld, kwamen er drie mannen naar buiten: de Arnhemmer, de Wageninger en een man uit Renkum.

De Arnhemmer (32) was naar eigen zeggen door een kennis gevraagd om die dag te komen puinruimen in de loods. Hij kreeg die vraag de avond ervoor toen hij bij een kennis in Emmen op visite was. "Zeer ongeloofwaardig", reageerde de officier van justitie op dat verhaal.

In het drugslab werden zes sigaretten met daarop DNA-sporen van de 32-jarige man gevonden en een vingerafdruk op een boekje. De Arnhemmer zei dat hij die sigaretten binnen een uur had opgerookt.

Timmerwerk

Ook de 43-jarige man uit Wageningen ontkende dat hij iets van het lab wist. Hij was naar eigen zeggen gevraagd om wat timmerwerk in de loods te doen. Zijn DNA werd gevonden in een werkhandschoen, op één van ketels, die nog warm waren toen de politie binnenviel. Beide mannen worden ook verdacht van betrokkenheid bij het drugslab dat eind 2017 in een boerderij in Zuidwolde werd ontdekt. Ze kwamen in februari 2018 vrij. Na de ontmanteling van het lab in Odoornerveen zaten ze beiden ruim driehonderd dagen vast. Sinds december vorig jaar zijn ze weer vrij.

Waterpomp vervangen

De 57-jarige medeverdachte uit Renkum, is al eerder vorig jaar vrijgelaten. Ook hij heeft betrokkenheid bij het drugslab ontkend. Hij verklaarde dat de Wageninger hem had gevraagd voor een klus: het vervangen van een waterpomp in Odoornerveen. "Omdat ik een schuld van 17.000 euro bij hem had, deed ik klussen voor hem."

De man uit Wageningen pikte hem op de vroege ochtend van 10 april op, verklaarde hij, en bracht hem naar Drenthe. Dat in de loods ook een drugslab zat, ontdekte hij naar eigen zeggen pas toen de politie er was. Ook dat vond de officier niet geloofwaardig, omdat een tas met pasjes en kleding van hem door de politie werd gevonden in een vat met zuur. Ook de telefoons van de verdachten lagen in een vat met zuur.

Tegen de oudste verdachte eiste de officier van justitie tien maanden cel. De rechtbank doet op 23 juni uitspraak.

