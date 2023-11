Bovenleiding stuk, geen treinen tussen Meppel en Leeuwarden

Tussen Meppel en Leeuwarden rijden geen treinen door een kapotte pantograaf, deze is op het spoor beland. Een pantograaf, ook wel stroomafnemer genoemd, is het ding bovenop de trein dat contact maakt met de bovenleiding. Zo komt er stroom in de trein. Naar alle verwachting duurt dat nog tot ongeveer 15.30 uur.