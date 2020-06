Museum De Proefkolonie in Frederiksoord krijgt buitenlocaties

De stichting Weldadig Oord is daar verantwoordelijk voor. De stichting is een samenwerkingsverband van ondernemers in de toeristische sector die allerlei plannen bedenken om meer toeristen naar de regio te halen. Afgelopen week presenteerden ze een glossy.

Een eigen glossy

Het blad is speciaal bedoeld voor toeristen om duidelijk te maken welke mogelijkheden er allemaal zijn. Maar misschien nog belangrijker is de uitbreiding van museum De Proefkolonie, in beheer van Weldadig Oord, in het gebied zelf.

Koloniën van Weldadigheid hebben hun eigen glossy (Rechten: Andries Ophof)

"We staan op de nominatie voor werelderfgoed", zo vertelt voorzitter Bob Veldman van Weldadig Oord op TV Drenthe. "We hebben een prachtig museum waar het verhaal wordt verteld. Maar wat wordt er werelderfgoed? Dat is natuurlijk het gebied. Je moet mensen op weg helpen om het gebied te leren waarderen, te lezen en ze wegwijs te maken in hoe bijzonder het eigenlijk is".

Twee objecten zijn door de stichting ingericht. Bij de kassa van museum De Proefkolonie koop je een kaartje en krijg je een code waarmee je de deur kan openen. Een voorbeeld is de kolonieschool.

Kolonieschool

Nu gevestigd in een oude schuur op het terrein van de voormalige tuinbouwschool. De schuur is opgeknapt en wordt geïsoleerd. "We hebben de oude schoolbankjes net op tijd kunnen redden. Ze stonden al op Marktplaats. We hebben ze overgenomen van de Maatschappij van Weldadigheid."

In het verleden stonden de schoolbanken in het oude museum De Koloniehof. Ze waren overbodig en moesten weg. Nu worden ze toch weer gebruikt. De bedoeling is dat schoolkinderen er les krijgen in hoe het vroeger ging in de armenkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid.

Geen concurrentie van het museum

Op het terrein van voormalig museum De Koloniehof staat een nagebouwd koloniehuisje. Ook dit huisje is opnieuw ingericht. En ook hier kan je met een toegangscode naar binnen. "We zetten er nog wel een nieuw informatiepaneel bij waarop je kan zien dat je er zonder kaartje niet in komt."

En ook dit huisje moet straks meer gaan leven door de inzet van acteurs die vertellen over het leven in de armenkolonie. Zoals ze het bijvoorbeeld in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen doen. Of bij de Zaanse Schans. "Het moet een beleving worden van de omgeving." Groot verschil is dat de historische panden in Frederiksoord en Wilhelminaoord in een omgeving staan waar mensen wonen en werken. Dat is in andere musea niet het geval.

Waar toeristen kritisch over zijn is of ze waar voor hun geld krijgen" Peter Sluiter, directeur museum De Proefkolonie

Voor museum De Proefkolonie is dit 'buitenmuseum' geen concurrentie volgens directeur Peter Sluiter. "Toeristen vinden het niet erg om in de vakantie geld uit geven. Waar toeristen kritisch over zijn is of ze waar voor hun geld krijgen. Je moet steeds in de gaten houden of je product wel klopt met je prijs. Dat is hier dik in orde."

Streekwinkel

Met de twee buitenlocaties is het nog niet klaar. Op dit moment wordt gewerkt aan de bouw van een boerderijwinkel met streekproducten bij Hoeve Koning Willem 3 in Frederiksoord, zo zegt Bob Veldman. Daar wordt meteen aandacht gevraagd voor de landbouwkolonie. Uiteindelijk kwamen de kolonisten vanaf 1818 naar het gebied om met landbouw de kost te verdienen.