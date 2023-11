Dalen wil doorpakken met woningbouw

Veel jongeren en doorstromers in Dalen zijn op zoek naar een woning. Tientallen belangstellenden hebben zich dan ook al aangemeld voor twee verschillende bouwprojecten die in het dorp op stapel staan. Mogelijke locaties zijn al op het oog. "Het wordt nu tijd dat we doorpakken."

Plannen voor tientallen nieuwe huizen

Dat laatste zegt Riet Muller. Namens Dorpsbelangen Dalen is zij het contactpersoon voor de zogeheten cpo's (collectief particulier opdrachtgeverschap) die in het dorp zijn opgericht. Er liggen al enige tijd plannen op tafel voor een project met 20 tot 25 starterswoningen en eentje met 15 zogeheten doorstroomwoningen voor inwoners die al een eigen woning hebben, maar graag groter of juist kleiner willen wonen. "Bovendien is er een wens om in Dalen een kleinschalige woonvorm voor mensen met een beperking te realiseren", zegt Muller.

Dat er voldoende belangstelling voor deze nieuwe huizen is, is volgens haar duidelijk. Eerdere enquêtes, uitgevoerd door Dorpsbelangen Dalen, wezen daar al op. "Vijf jaar geleden startten we al de eerste peiling. Op dat moment was voor ons al wel helder dat er in deze regio geen sprake meer was van krimp, maar juist een toenemende behoefte aan woningen."

Inwoners kwamen met eigen initiatieven

Inwoners besloten vervolgens zelf het initiatief te nemen met woningbouwplannen, en daaruit zijn de zogeheten cpo's voortgekomen. De provincie heeft zogeheten procesbegeleiders beschikbaar gesteld om deze cpo's te begeleiden. "Inmiddels zijn we zover dat er drie mogelijk geschikte locaties in en nabij het dorp zijn gevonden en ligt wat ons betreft de bal bij de gemeente om die locaties concreet te maken, zodat de beide verenigingen hun plannen verder kunnen vormgeven."

Welke drie specifieke woningbouwlocaties dat momenteel zijn, houdt Muller nog voor zich. "Daar is het nu nog net iets te vroeg voor. Het zou wel goed zijn als er nu spijkers met koppen worden geslagen, want hoe langer het duurt voordat er huizen gebouwd worden, hoe duurder ze lijken te worden en hoe langer jongeren moeten wachten voordat ze zelfstandig kunnen wonen."

Gemeente: 'Locaties worden nu beoordeeld'

De gemeente Coevorden geeft aan in goed overleg te zijn met de initiatiefnemers van de cpo's, waarbij ook de mogelijke locaties voor woningbouw worden beoordeeld. "Zodra we hier een stap verder mee zijn, komen we daarmee naar buiten", zegt woordvoerder Gert de Groot.

Andere manieren van bouwen

Om de bouwplannen vlot te trekken en gestegen bouwkosten het hoofd te bieden, beoordeelt de gemeente naar eigen zeggen momenteel ook 'andere manieren van bouwen'. "We zijn dat nog aan het onderzoeken, maar te denken valt aan kleiner bouwen of waar mogelijk meerdere lagen op elkaar. Óf herontwikkeling van bestaande gebouwen." Die alternatieve gedachten hebben volgens hem te maken met de betaalbaarheid van woningen. ''Ook wij zien dat de startersprijzen hoog zijn, door de toegenomen bouwprijzen.''