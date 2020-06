Museum De Proefkolonie voorlopig gered door financiële injectie

Dat schrijft wethouder Klaas Smidt van Westerveld in een brief aan de gemeenteraad. Het museum heeft eerder al kenbaar gemaakt dat ze steun zouden vragen. Maar toen was nog niet duidelijk hoe serieus de situatie is en om welk bedrag het gaat.

'Gebleken is dat het museum als gevolg van de recente opstart geen middelen heeft om het omzetverlies als gevolg van de corona-uitbraak te compenseren', schrijft Smidt aan de gemeenteraad. Bovendien is er haast geboden met het toekennen van een bijdrage. Anders kunnen de salarissen over de maand juni niet worden betaald.

Partijen hebben ingestemd met een financiële bijdrage

Vanmorgen heeft het college van Westerveld besloten om financieel bij te springen. Ook de Maatschappij van Weldadigheid en de provincie Drenthe dragen bij. De provincie draait op voor een bedrag van 25.000 euro. De Maatschappij van Weldadigheid zal zo'n 6.000 euro korten op de huursom voor de gebouwen en de grond en de gemeente draagt 19.000 euro bij.

'Het college heeft overwogen dat er aanzienlijke bedragen vanuit maatschappelijke middelen in het museum zijn geïnvesteerd en dat dit museum in staat is op indringende wijze de geschiedenis van het gebied weer te geven. Onmiskenbaar is dat van groot belang als dit gebied de UNESCO-status krijgt. Bovendien zijn slecht weer attracties schaars in onze gemeente', zo schrijft Smidt verder.

Museum De Proefkolonie is vorig jaar geopend. Er is fors geïnvesteerd in Frederiksoord. Maar tijd om een buffer op te bouwen is er niet geweest. Er zit geen vet op de botten. Het coronavirus en de verplichte sluiting van het museum heeft heel veel omzet gekost. Veel groepen zijn ook afgezegd. Sinds kort is De Proefkolonie weer open. maar duidelijk is dat 2020 een verloren jaar is. Net als voor veel andere musea in Drenthe.

We weten ook dat deze stap wellicht onvoldoende is om het museum definitief te redden." wethouder Klaas Smidt

De financiële steun is voor de komende drie maanden. Daarna wordt weer bekeken of een infuus nog steeds nodig is. 'We weten ook dat deze stap wellicht onvoldoende is om het museum definitief te redden. Dit is, zoals u zult begrijpen afhankelijk van het verloop van de coronacrisis en het effect daarvan op de recreatie in ons gebied. Deze zomer zullen de gemeente, provincie en Maatschappij van Weldadigheid zich beraden op de situatie en eventueel met een voorstel bij u komen.'

De gemeenteraad van Westerveld is door de wethouder gevraagd om hier een reactie op te geven. Zij zullen uiteindelijk akkoord moeten gaan met de steun. Het geld komt uit de pot die bestemd is voor investeringen in het 'Hart van Frederiksoord'. Vanavond wordt de gemeenteraad van Westerveld tijdens de raadsvergadering ingelicht door de wethouder.