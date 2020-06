Zeldzaam plantje langs fietspad bij Dalerveen

"Het is een beetje vreemd. Deze plant komt toch alleen in Limburg voor?", zegt De Vreugd uit Veenoord. Hij inventariseert planten in heel Drenthe en is vrijwilliger voor onder andere Floron. Deze organisatie onderzoekt en beschermt Nederlandse wilde planten. "Ik was op zoek naar de bosaardbei en dacht eerst dat ik hem gevonden had."

De aardbeiganzerik lijkt op de bosaardbei, beide hebben kenmerkende witte bloemetjes. Bij de aardbeiganzerik worden geen aardbeien gevormd. "Dit plantje heel klein. Het is maar een paar centimeter hoog en verspreid zich via vertakkingen. Ik zag er zo'n dertig of veertig. En dat naast een fietspad, het is daar gortdroog en ze staan de hele dag in de zon", zegt De Vreugd.

De aardbeiganzerik staat op de Rode Lijst als kwetsbaar en zeldzaam. Buiten Zuid-Limburg zelfs als zeer zeldzaam. De Vreugd: "Ik snap niet hoe het plantje hier gekomen is. Misschien dat er zaadjes aan een fietstas hebben gezeten?"

Zeker bijzonder

Plantenkenner Hans Dekker bevestigt de waarneming van De Vreugd: "Dit is zeker bijzonder voor Drenthe, voor de zurige zanderige bodem. Maar het is veenkoloniaal gebied, daar kunnen schrale bermen zijn die de vroegere plantengroei weerspiegelen."

Nu er weer veel gemaaid wordt, is het mogelijk dat de witte bloemetjes er straks niet meer aan zitten. "Of het erg is, is een tweede. Waarschijnlijk hoeven we niet bang te zijn dat ie helemaal weg is na het maaien", zegt Dekker. Gezien het aantal dat De Vreugd er zag, ruim dertig, heeft het plantje al een paar maaibeurten overleefd.

