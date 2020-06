Wél weer koersen, maar korting op salaris blijft voor wielrenster Janneke Ensing

In coronatijd is niks zeker. Maar alles lijkt erop dat Janneke Ensing (33) uit Gieten op 23 juli in Spanje haar eerste koers weer mag rijden. Ondanks het goede nieuws heeft ze ook te horen gekregen dat de zeventig procent korting op haar inkomen tot het einde van het seizoen zal duren.

"Ja, dat is heel lastig. Nu ik weer koersen in het vooruitzicht heb, wil ik eigenlijk ook graag op trainingskamp. Het is sowieso lastig om te kijken waar dat nu kan in coronatijd. Maar daarnaast moet ik ook op de centen passen", verklaart Ensing.

'Ik heb er wel weer zin in'

De Emakumeen Nafarroako Klasikoa is straks op 23 juli weer haar eerste koers. Een eendaagse wedstrijd die sinds vorig jaar wordt verreden rond Pamplona in de regio Navarra.

"Ik heb er wel weer zin in hoor. Ik lieg als ik zeg dat ik het niet beu ben. Je gaat nu toch weer anders trainen. Het is fijn om een doel te hebben", zegt de renster van het Australische Mitchelton Scott. "Ik ben net terug van anderhalve week Limburg waar ik voor mezelf de Amstel Gold Race heb gereden. Het was er nog rustig."

'Niet bang om te koersen'

Een dag na haar openingskoers staat de Clasica Femenina Navarra op het programma. En twee dagen later de Durango. Het drieluik in Spanje is een mooie voorbereiding op wat komen gaat.

"Ik ben niet bang om te gaan koersen. Ik ga hier ook naar de supermarkt. Dan kan ik ook corona krijgen. De maatregelen in het wielrennen zullen ongetwijfeld heel scherp zijn, dus daar heb ik wel vertrouwen in. Hoe en wat staat nog niet zwart op wit. Maar er zal ongetwijfeld uitgebreid getest gaan worden. We zullen vroeg die kant op moeten om ook de testuitslagen eerst af te kunnen wachten voordat we gaan koersen."

Strade Bianche

Op 1 augustus volgt voor Ensing dan de Strade Bianche. Ook de mannen rijden daar. Bij de gravelwedstrijd in Italië heeft Ensing in het verleden al laten zien dat ze goed was. Twee jaar geleden finishte ze daar, onder zeer zware omstandigheden, als zesde en vorig jaar werd ze achtste. Maar toen werd de wedstrijd begin maart verreden.

Pas weer aan het einde van de maand augustus moet ze daarna aan de bak in Frankrijk bij de GP de Plouay en La Course. Een ééndaagse vrouwenkoers die verbonden is aan de Tour de France.

"Ik sta nu voor elf wedstrijden op papier. Dat is niet echt veel. Voor het programma van de mannen wordt wat harder gewerkt", zegt Ensing.

Giro

In september staat ze op de rol voor de Giro d'Italia voor vrouwen. En in oktober volgen Luik-Bastenanken-Luik en de Amstel Gold Race nog.

"Ik ga dit seizoen sowieso uitrijden. Maar hoe het volgend seizoen verder gaat met de ploeg is de vraag", besluit Ensing, die in september 34 jaar wordt.

