Vledder grijpt net naast landelijke Dorpsvernieuwingsprijs

Vledder is in de prijzen gevallen bij de Dorpsvernieuwingsprijs. Het dorp in de gemeente Westerveld wint 1.500 euro. Het Gelderse Mariënvelde gaat er met de eerste prijs van 3.000 euro vandoor. Net als Vledder wint ook Grijpskerk uit Groningen 1.500 euro.

Vledder kreeg de prijs vandaag in Dorpshuis De Phoenix in Schaijk. De jury van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) was met name onder de indruk van het duurzame woonzorgcentrum De Borgstee.