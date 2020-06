Broedende vogels, reekalfjes en loslopende honden in Tusschenwater

Tusschenwater is in april 2019 opgeleverd. Het gebied ligt bij Zuidlaren en is onderdeel van de Hunze. Tusschenwater is een zogenaamd doorstroommoeras. Aan het begin van het jaar wordt het onder water gezet en in de loop van het jaar stroomt het dan langzaam leeg. Je krijgt dan allemaal verschillende milieus: slikrandjes, rietvelden en bosjes. En het idee is dat daar heel veel vogels op af komen.

Rijk gebied met bijzondere vogels

En die vogels zijn er gekomen. IVN-ers uit Zuidlaren houden het bij. Volgens Gerard Dekker van de vogelwerkgroep is het een heel rijk gebied: "Er broeden geoorde futen, kleine plevieren en tussen de kokmeeuwen zit zelfs een paartje zwartkopmeeuwen." En dat laatste is zeker in Noord-Nederland bijzonder, want de zwartkopmeeuw komt hier maar heel weinig voor. Voor vogelliefhebbers is het trouwens geen makkelijke soort. Je denkt: 'die haal ik er wel tussenuit', maar als er dan tientallen kokmeeuwen rondvliegen valt dat toch nog vies tegen.

Een andere vaste gast is een stuk makkelijker: de visarend komt heel regelmatig langs om een vis uit het water te halen. Geoorde futen laten zich ook goed zien, net als allerlei soorten eenden. En vanaf de brug door het gebied heb je kans op een langsvliegende ijsvogel. Die heeft ergens in de kluit van een omgevallen els gebroed.

Zorgen om verstoring

Maar 't is niet allemaal koek en ei in Tusschenwater. Het gebied is populair bij wandelaars, die zijn ook welkom om in het gebied te struinen. Hondenuitlaters zijn er ook veel, helemaal in coronatijd. "En die houden zich niet altijd aan de regels", zegt beheerder Jantinus Dokter van Het Drentse Landschap. "Vaak zien we mensen met een loslopende hond. Dat kan echt niet. Honden zijn welkom, maar alleen in een bepaald deel en als ze aangelijnd zijn." Honden zorgen namelijk voor heel veel verstoring, vooral rond deze tijd nu er veel broedende vogels zijn en er reekalfjes in het hoge gras liggen.

Dokter: "Als je vanaf De Groeve komt, en je loopt richting het zuiden, dan mag je met een aangelijnde hond wandelen over de kade aan je rechterkant. Dat is de Zuidlaarderkant. In de rest van het gebied mogen honden niet komen."