Oud-gedeputeerde Hans Kuipers kandidaat-wethouder GroenLinks Tynaarlo

Hans Kuipers moet Miguel Ririhena opvolgen als GroenLinks-wethouder in de gemeente Tynaarlo. Volgende week wordt hij voorgedragen tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Drie weken terug werd bekend dat Ririhena stopt als wethouder . De hoofdreden zou een 'verschil van inzicht' zijn met de GroenLinks-fractie. Wat dat verschil precies is, is nog niet duidelijk.

Wat wel duidelijk is, is dat het vertrek van Ririhena zijn collega-wethouders verraste. Zijn portefeuille is tijdelijk verdeeld onder de vier overgebleven collegeleden.

'Ervaring en netwerk'

Met Hans Kuipers zou GroenLinks een bak aan politieke ervaring binnenhalen in Tynaarlo. Kuipers zit sinds 2010 in de politiek voor GroenLinks. Hij begon als raadslid maar was ook Statenlid en van 2019 tot 2023 gedeputeerde.

Omdat GroenLinks na de Provinciale Statenverkiezingen van afgelopen maart niet terugkeerde in Gedeputeerde Staten, moest Kuipers zijn functie als gedeputeerde neerleggen. In een persbericht laat GroenLinks Tynaarlo weten blij te zijn met de ervaring en het netwerk van Kuipers.

Volgende week uitsluitsel

Kuipers zelf is ook enthousiast. "Tynaarlo is een bruisende gemeente waar veel te doen is. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan."