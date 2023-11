Miljoenensteun van provincie voor Groningen Airport Eelde

Drenthe wil de komende tien jaar 23 miljoen euro in Groningen Airport Eelde steken. Het geld is nodig voor de brandweer, onderhoud, infrastructuur en de beveiliging van het vliegveld. Zonder een bijdrage in deze kosten kan de luchthaven de deuren wel sluiten.

Het gaat om de zogeheten NEDAB-kosten: niet-economische diensten van algemeen belang, bijna 4,6 miljoen per jaar. Drenthe betaalt bijna 2,3 miljoen per jaar, de provincie Groningen betaalt de andere helft.

GAE belangrijk

Gedeputeerde Jisse Otter stelt dat de donorvluchten voor organen van het UMCG en de stationering van de traumaheli op Eelde belangrijke redenen zijn om miljoenen in de noordelijke luchthaven te pompen. Voorwaarde is wel Groningen Airport Eelde zich richt op duurzame luchtvaart, zoaals elektrisch vliegen en vliegen op waterstof. Fokker is van plan er een Fokker 100 om te bouwen op waterstof als test en uiteindelijk nieuwe vliegtuigen te produceren die op waterstof vliegen.

Voorwaarde voor voortbestaan

Een gezonde exploitatie van Groningen Airport Eelde is niet mogelijk als de regionale overheden (de aandeelhouders) de NEDAB-kosten niet voor haar rekening nemen. "Dit zijn kosten die onze luchthaven niet kan dragen", waarschuwde luchthavendirecteur Meiltje de Groot al eerder bij RTV Drenthe.

Feitelijk betalen de provincies Drenthe en Groningen op deze manier mee aan instandhouding van de luchthaven. De Groot: "En het is geen staatssteun, want dit mogen overheden gewoon doen. In Duitsland gebeurt het al."

Nog een beetje uit de reserve

De 'pijn' van het betalen van de NEDAP-kosten valt volgens gedeputeerde Egbert van Dijk de komende twee jaar voor de provincie Drenthe nog mee, al is het wel een boekhoudkundige rekentruuk, omdat er nog provinciaal reservegeld beschikbaar was voor GAE. De 2,3 miljoen euro voor 2024 komt uit dat potje en in 2025 is er dan nog ruim 1,3 miljoen over, zodat er nog een slordige 9,4 ton bij moet. Maar vanaf 2026 betaalt Drenthe het volle pond: bijna 2,3 miljoen per jaar.

Schiphol Group

Directeur Meiltje de Groot van Groningen Airport Eelde is al geruime met Schiphol in gesprek over aansluiting bij de Schipholgroep. Die is eigenaar van Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en het nog altijd spiksplinternieuwe - maar gesloten - vliegveld van Lelystad. Daarnaast hebben ze een meerderheidsbelang in Eindhoven Airport. Eelde maakt als enige andere 'luchthaven van nationaal belang' nog geen deel uit van de Schiphol Group.

Het Rijk wil niet meebetalen aan de NEDAB-kosten van GAE, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de luchthaven en beide provincies. Maar Den Haag dringt wel aan dat Eelde lid wordt van de Schiphol Group.

Als onderdeel van de Schiphol Group kan de samenwerking tussen luchthavens verbeteren. "Er is te weinig plek is voor opstijgen en landen. Mensen willen blijven vliegen, maar het aantal bewegingen wordt kleiner. Wij zijn belangrijk in de capaciteit, al kun je vliegverkeer niet dwingen van Schiphol hiernaartoe te gaan", voegt ze toe.

En daar zit het pijnpunt misschien wel. Want behalve vakantievluchten die komen en gaan (charters, red.) en de KLM die in coronatijd haar overbodige vliegtuigen op de Eelder luchthaven parkeerde, ziet het er nog niet naar uit dat Eelde de uitwijkplek voor Schiphol wordt. De Groot benadrukt dat alleen op de Drentse luchthaven en Maastricht Aachen Airport nog ruimte is voor extra vliegbewegingen.

Strategie Groningen Airport Eelde

De luchthaven heeft inmiddels een strategie opgesteld, waarmee Gedeputeerde Staten van Drenthe het eens zijn, want anders zouden ze die NEDAB-kosten niet voor tien jaar willen betalen. De strategie ligt nu ter beoordeling bij het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo, dat er ook nog iets van moet vinden.

Het zal geen verrassing zijn dat in die strategie het binnenhalen van nieuwe lijnvluchten en meer vakantiecharters een minder prominente rol krijgen dan voorheen, althans in ieder geval de financiering ervan. Luchtvaartmaatschappijen werden gelokt met subsidies, betaald door de provincies Drenthe, Groningen en de gemeenten Tynaarlo en Groningen. Maar diezelfde luchtvaartmaatschappijen vertrokken weer even hard als de subsidie op was of de vluchtbestemming uiteindelijk niet rendabel te krijgen was.