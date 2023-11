Stemmen tussen de varkens of bluswagens: deze bijzondere stembureaus vind je in Drenthe

Gemeentehuizen, woonzorgcentra of dorps- en buurthuizen: de meeste plekken waar je vandaag een stem kunt uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen kun je wel raden. Maar er zijn ook minder vanzelfsprekende stemlocaties in Drenthe. We lichten er drie uit.

Een stem uitbrengen in de modder, tussen de varkens. Het is misschien zo'n stereotyperend beeld dat de gemiddelde Randstedeling van onze provincie heeft, maar in Valthermond kan het daadwerkelijk. "Nou ja, bijna dan", zegt Willem Hempen lachend. Met Claudia van der Laan runt hij Akkervarken: een boerderij waar varkens overal kriskras rondlopen. Sinds coronatijd, toen de gemeente Borger-Odoorn Willem en Claudia polste of hun boerderij ook gebruikt kan worden als stembureau, lopen er eens per jaar ook stemmers rond.

"Dat was omdat het dorpshuis verouderd was en geen uitgang had. Daardoor waren de coronaregels lastig te handhaven. Bij ons kon dat eenvoudiger en sindsdien kun je hier stemmen", legt hij uit. En dat is goed bevallen. "Ik weet de exacte aantallen niet meer, maar de opkomst was elke keer erg goed. De buurman heeft het aantal stemmers nog geturfd." Met knorrende varkens op de achtergrond zorgt dat in ieder geval voor een extra dimensie. "Stemmen is op deze manier een leuk uitje."

Brandweerbeleving

Een van de twee stembureaus in Vledder is al jaren de plaatselijke brandweerkazerne, waar leden van het stembureau ook graag komen. "Dat komt omdat we ze goed in de watten leggen", verklapt brandweercommandant Gerben Nijsingh. "Samen met de brandweerveteranen schrobben we de vloer en zetten we de stemhokjes klaar", vertelt hij. Doordat de kazerne tijdelijk een stembureau is, moet wel een tankwagen worden verplaatst, zodat je kunt stemmen tussen de brandweerwagens. Dat dit uitgerekend met een rood potlood gebeurt, moest zo zijn.

"Maar", vervolgt hij, "dat we een stembureau zijn, betekent niet dat we niet kunnen worden opgetrommeld", gaat Nijsingh verder. "Als de pieper gaat, kan het zijn dat we moeten uitrukken. Dat is één keer eerder gebeurd op een verkiezingsdag." Al met al is stemmen in een brandweerkazerne vooral iets extra's, bevestigt ook de commandant. "Ouders nemen hun kinderen graag even mee. Je merkt dan echt dat de brandweer aantrekkingskracht heeft en dat is een leuke stimulans om te gaan stemmen. En wij werken graag mee aan die brandweerbeleving."

Op het juiste spoor

En dan zijn er ook nog mobiele stembureaus. De gemeente Noordenveld maakt er dankbaar gebruik van, maar dat geldt ook voor Meppel, dat vandaag net als voorgaande jaren een stembureau op Station Meppel heeft ingericht. Een uurtje vroeger (06.30 uur) dan wanneer de meeste stembureaus de deuren openen (07.30 uur), kunnen treinreizigers hun stem al uitbrengen. "En dat initiatief wordt gewaardeerd", weet Vincent Nevels van de gemeente. "Gemiddeld brengen 450 mensen op een verkiezingsdag hun stem uit op Station Meppel."