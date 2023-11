Soldaten van Napoleon bij Gees? 'De verhalen worden met de dag mooier'

In de boeken

Iemand die ook veel over de geschiedenis van Zuidoost-Drenthe weet is Ineke den Hollander. Deze schrijfster heeft meerdere boeken over de Tachtigjarige Oorlog gepubliceerd met vooral de nadruk op de gebeurtenissen in onze provincie. Het verhaal over Fransen soldaten op de heide bij Gees zegt haar niets. "Er vochten wel jongens uit Drenthe in het leger van Napoleon, maar dat de Franse legers in 1811 op weg naar Rusland door Drenthe heen kwamen lijkt mij onwaarschijnlijk", vertelt ze.

Ze heeft wel geschreven over het gebied, onder meer in 't Aangename eener reis door goede wegen. Over de strijdende soldaten schrijft ze daarin: 'Ze sloegen er ook wel eens hun kamp op. Een plaats die nu in de volksmond nog altijd 'De Paardestallen' heet en waar ook de boeren zelf zich in die dagen bij naderend onheil wel met hun levende have verscholen hielden.'

Op pagina 220 staat bij de noten: Een deel van het natuurgebied De Hooge Stoep in de staatsbossen van Gees wordt nog altijd De Paardestallen genoemd. Het gaat hier om de Tachtigjarige Oorlog. De bevolking van Drenthe had last van zowel de Spaanse als de Staatse (Nederlandse) troepen.

Kuieren in duizend jaar dorp

Op 9 december ziet een nieuw boek over de historie van Gees het daglicht. Het werk heeft de titel Gees, kuieren door duizend jaar dorp en is geschreven door Kees van Dijk en zijn vrouw. Zij hebben tien jaar aan het boek gewerkt, maar een bivak van Napoleon is er niet in terecht gekomen. Wel weet Kees van De Spaanse Stallen en dat Gees veel geplunderd is en zelfs een paar keer afgebrand. "Er hebben wel Drenten voor Napoleon gevochten", weet Van Dijk bovendien. "Ook mannen uit Gees, ene Willems en een jongen met de naam Schuring. De ene kwam niet terug van de strijd in Rusland, de ander overleefde bij de marine de oorlog wel."

