Woningbouwplannen Meppel kunnen doorgaan dankzij geld Rijk

Robin van Ulzen (VVD), wethouder Wonen, is opgetogen. "Gisteren kregen we heel goed nieuws. Meppel krijgt bijna 1 miljoen euro om snel huizen te bouwen." Door de hogere kosten voor grondstoffen en materialen ziet hij dat bouwprojecten in de gemeente vertraging oplopen. "We moeten hard aan de slag voor betaalbare woningbouw. Dat willen we in Meppel heel graag."