Outdoorbedrijven luiden de noodklok

"Als we alleen al de maanden mei en juni vergelijken met vorig jaar, dan is dat voor de meesten een omzetverlies van 85 tot 95 procent. Dat is echt gigantisch", zegt Marthijn Wolting namens de bedrijven. "In totaal hebben wij 32 mensen in vaste dienst, maar als het zo doorgaat hebben er nog maar twee in maart volgend jaar werk."

Niet durven

Volgens de ondernemers is het grootste probleem dat mensen geen activiteiten meer durven te boeken. Maar die angst is volgens Wolting niet nodig. "Op de terreinen hebben wij meer dan genoeg ruimte. Je kunt als je wil wel dertig meter uit elkaar staan. Wij weten precies wat de regels zijn en wij zorgen er echt voor dat iedereen uitjes veilig kan beleven."

Plan

Om ervoor te zorgen dat de bedrijven niet failliet gaan, pleiten de ondernemingen ervoor dat de overheidssteun in ieder geval tot mei 2021 doorloopt. Daarnaast hebben ze samen met Marketing Drenthe een plan opgezet om de sector weer op gang te helpen. Het belangrijkste daarbij is dat mensen tot twee weken voorafgaand aan de boeking kosteloos kunnen annuleren.

"Wij gaan daar zeer coulant mee om. Puur en alleen om ervoor te zorgen dat de agenda bij ons gevuld raakt", zegt Wolting. Maar het belangrijkste is volgens hem dat mensen weer plezier beleven. "Er komen hier vooral zorggroepen en die zijn allemaal heel blij dat ze heerlijk buiten kunnen zitten, met elkaar kunnen kletsen en wat leuks kunnen doen. Dus kom langs, mensen hoeven echt niet bang te zijn."