Drenthe wacht investering van 64 miljoen euro, maar financiële onzekerheid gloort

Het nieuwe provinciebestuur wil de komende vier jaar ruim 64 miljoen extra investeren in Drenthe. De helft van het geld is voor zaken die de provincie al deed, de andere helft is voor nieuw beleid. Het is nog niet in beton gegoten, maar inwoners en Provinciale Staten (het Drents Parlement) moeten meer te zeggen krijgen over waar de provincie geld in steekt. Of niet.

Voor de komende jaren is het financiële vooruitzicht goed en kan er geïnvesteerd worden. Maar na 2026 dreigen tekorten. Voor volgend jaar is ruim 22 miljoen beschikbaar voor investeringen. Dat lijkt veel, maar het bedrag is snel verdeeld als je ziet wat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten allemaal aan wil pakken.

Natuur landschap en landbouw

Voor natuurherstel en landschap gaat er volgens gedeputeerde Egbert van Dijk een schepje bovenop. Gedeputeerde Staten (GS) willen 'Nationale Parken Nieuwe Stijl' in Zuidwest-Drenthe en in het Drentsche Aa-gebied moet worden ingezet op landschappelijke kwaliteitsverbetering, met als doel een aantrekkelijker woon-, werk- en leefklimaat voor inwoners en recreanten.

Voor legalisering PAS-melders, een stikstofbank en vergunningverlening reserveren GS de komende twee jaar bijna een miljoen euro, ondanks dat veel uit Den Haag nog niet duidelijk is. En ook aan de wolf zit een prijskaartje: ruim 2,2 miljoen voor de komende twee jaar. Vooral voor preventiemaatregelen en schade-uitkeringen. Voor plattelandsontwikkeling vanuit de Europese Unie is jaarlijks 15 miljoen beschikbaar.

Wat het oplossen van het stikstofprobleem betreft is een "belangrijk uitgangspunt dat het gaat op basis van vrijwilligheid en dat elke sector zijn deel bijdraagt", schrijven GS. "In Drenthe blijft ruimte voor agrariërs, we zetten in op toekomstgerichte en rendabele landbouw."

Economie

Er komt ook een proefproject met een herstructureringsfonds voor verouderde bedrijventerreinen in de regio Assen-Groningen. Hiervoor is een miljoen euro beschikbaar. De bedrijvigheid moet groener, slimmer en digitaler, legt economiegedeputeerde Willemien Meeuwissen uit.

Een van haar grote zorgen is de vraag of we straks genoeg jonge handen en hersenen hebben om het bedrijfsleven niet alleen draaiende te houden, maar ook te laten vernieuwen. Groener, slimmer en digitaler is haar credo. Voor de regionale economie is volgend jaar 2,6 miljoen beschikbaar.

Drenthe betaalt bijna 2,3 miljoen euro per jaar voor brandweer, onderhoud, infrastructuur en de beveiliging van Groningen Airport Eelde. De komende twee jaar is er jaarlijks vier miljoen euro om te investeren in het oplossen van de flessenhals op het spoor bij Meppel en de personentrein Emmen-Rheine, voor 2026 en 2027 is dat jaarlijks vijf miljoen.

Sport en cultuur

De GS willen een bedrag van een miljoen euro eenmalig gebruiken om topsportevenementen naar Drenthe te halen, met duidelijk nog de fijne nasmaak van het EK wielrennen van afgelopen jaar in de mond. Ook komt er een eenmalig instandhoudingsfonds van twee miljoen euro voor (kleinere) Drentse musea.

"Musea hebben te maken met enorm gestegen kosten voor energie en personeel. Met die twee miljoen gaan we niet alles oplossen, maar kunnen we misschien met de cultuursector zorgen voor een zachte landing", aldus cultuurgedeputeerde Henk Jumelet. Eén miljoen gaat in 2024 eenmalig naar museum De Buitenplaats in Eelde. Voor een investering op sociaal vlak is 2,5 miljoen per jaar beschikbaar.

Het 'ravijnjaar'

GS maken zich grote zorgen over de op termijn niet meer sluitende begroting. Oorzaak: het zogeheten 'ravijnjaar' in 2026. Het Rijk gaat de geldstroom naar zowel de provincies als gemeenten anders inrichten en bezuinigen, maar niemand weet nog hoe dat andere financieringssysteem eruit gaat zien.

De tekorten bij ongewijzigd regeringsbeleid zijn al wel duidelijk: na 2026 heeft de provincie Drenthe een tekort van dertien miljoen euro en dat loopt binnen een jaar of twee op naar 26 miljoen. Gemeenten en provincie vrezen dat ze dan in een financieel ravijn terechtkomen. Maar financieel gedeputeerde Egbert van Dijk heeft vertrouwen dat het goed komt. Naast bezuinigen gaat het om herverdeling van rijksgeld.

"Er zijn in de huidige systematiek van de verdeling van het rijksgeld 'voordeelgemeenten en -provincies' en 'nadeelgemeenten en -provincies.' De provincie Drenthe behoort tot de nadeelprovincies. "Wij dringen aan op een herverdeling op 1 januari 2025, waarbij we een groter deel van de koek krijgen, maar we moeten ook een worst-case-scenario klaar hebben liggen voor als het niet lukt."

Nog meer onzekerheden?

En er liggen nog andere financiële onzekerheden op de loer. Wat gaat een nieuw kabinet doen en wat als rijksinvesteringen uitblijven in de regio? "Ook is er nog geen financiering voor een aantal opgaven met een structureel karakter", schrijven GS aan PS. Dat betekent dat we moeten werken aan minder stikstof, natuurherstel en omvorming van de landbouw en woningbouw, maar Den Haag levert nog niet. Of niet voldoende.

"Dan zullen we uiteindelijk keuzes moeten maken. Misschien wel nieuw voor oud, oftewel dingen die we altijd deden niet meer doen om nieuwe dingen te kunnen gaan doen", aldus Van Dijk.

Vooral samen met inwoners en Provinciale Staten

GS willen nadrukkelijk een andere bestuurscultuur. Meer en eerder invloed van inwoners en Provinciale Staten, ook van de oppositie daarin. Gedeputeerde Yvonne Turenhout: "Er komt een burgerberaad waar we steeds een representatieve groep inwoners mee willen laten denken."