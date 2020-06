Raad Tynaarlo laat zwembaden nog even spartelen

Het college wil te hulp schieten met een financiële garantstelling van 195.000 euro. Per 1 juli gaan dan de buitenbaden De Leemdobben in Vries en Lemferdinge in Paterswolde open, en in september het overdekte bad Aqualaren in Zuidlaren.

Te makkelijk

Maar of dat geld er ook komt, is nog zeer de vraag. De gemeenteraad sputterde gisteravond flink tegen, en laat de stichting nog even een week spartelen. Eerst moet duidelijk zijn wat ze zelf in kas heeft.

VVD, GroenLinks en PvdA vinden dat de zelfstandige zwembadstichting 'wat al te makkelijk' bij de gemeente aanklopt. "Kunnen ze financieel zelf niet wat meer doen? Ze hebben toch ook een buffer, daar lees ik elk jaar over", stelde VVD'er Edwin Hageman.

Door corona zijn de buitenbaden in Vries en Paterswolde nog altijd gesloten. Door het virus viel de seizoensopening in het water. Binnenbad Aqualaren is sinds half maart dicht. Dat blijft in elk geval zo tot 1 september.

Stapsgewijs open

Na overleg met de gemeente is besloten beide buitenbaden stapsgewijs te openen. Ondertussen lopen de zwembaden veel inkomsten mis, en moeten ze extra kosten maken om met alle coronamaatregelen weer open te gaan.

Dat de poorten van de baden op 1 juli weer opengaan is een bewuste keuze. Vanaf die datum zijn er ruimere mogelijkheden voor het ontvangen van publiek. Ook zijn juli en augustus de drukste maanden voor de buitenbaden.

Het dicht blijven van Aqualaren scheelt in de exploitatiekosten. Als dat zwembad ook opengaat, loopt het verlies verder op tot drie ton.

Stoet op de oprijlaan

Al met al betekent de hele coronatoestand volgens stichting Zwembaden Tynaarlo een schadepost van bijna twee ton, zo voorspelt ze in een brief aan het college. De zwembaden dicht houden, dat kan ook. Dan blijft het verlies steken op 95.000 euro. De stichting wil dan ook alleen maar open, als de gemeente financieel helpt.

Maar in de gemeenteraad zijn ze bang voor 'een stoet van organisaties' op de oprijlaan naar het gemeentehuis, die hetzelfde willen. "Als we hier zomaar ja tegen zeggen, hoe zit het met de precedentwerking. Wie komen er allemaal nog meer bij ons de hand ophouden", aldus VVD, PvdA en GroenLinks.

Suikeroom

GroenLinks had ook moeite met het dreigement, dat de baden dichtblijven als er geen steun vanuit de gemeente komt. De zwembadstichting wil namelijk geen risico lopen.

GroenLinks vindt dat de stichting al genoeg geld krijgt van de gemeente. "Er gaat zo'n 800.000 euro jaarlijks naartoe. Het mag niet zo zijn dat we nu weer als suikeroom klaarstaan, waar ze even aan de geldboom kunnen schudden", zei Klaas Kuipers. Ook vindt GroenLinks het gek dat in Tynaarlo de zwembaden pas op 1 juli opengaan, terwijl in andere gemeenten de buitenbaden al lang weer open zijn.

Volgens de PvdA riekt de steun voor de zwembaden naar willekeur. "We hebben wel een warm hart voor zwemmen. En nu veel mensen niet weggaan op vakantie, is zwemmen in je eigen gemeente mooi. Maar er zijn meer activiteiten van belang", vindt PvdA-raadslid Anneke Lubbers.

Extreme tijden

Wethouder Hans de Graaf probeerde de garantstelling te vergoelijken, door te stellen dat 'extreme tijden, extreme maatregelen vergen'. Hij rekent op zo'n 1 miljoen aan coronasteun van het Rijk, waarmee dan ook het zwembadverlies deels opgelost kan worden.

Maar het verzoek van de stichting om financiële ruggesteun blijft nog even dobberen. De zwembadstichting moet eerst met cijfers over de brug komen, om te laten zien hoe diep ze financieel zelf gaat. Volgende week beslist de raad van Tynaarlo definitief over de financiële garantstelling.