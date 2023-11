Mensen met licht verstandelijke beperking helpen op stembureau in Ruinerwold

Jetta Klijnsma heeft gestemd

Klijnsma is blij dat de kieslijst behoorlijk van omvang is. "Het is een enorme lijst, dus kun je nagaan hoeveel mensen de Tweede Kamer in willen. Dat is een groot goed." Op wie Klijnsma heeft gestemd, zegt ze niet. Wel verklapt ze dat het om een Drent gaat. "Want het is belangrijk dat wij de Drent ook terugvinden in de Kamer."