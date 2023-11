Eerste stemmer op station Meppel: 'Belangrijk om te stemmen, vooral nu'

Nog zwevend?

Tast je nog in het duister over welke partij jouw stem verdient? RTV Drenthe maakte Drenthe Kiest: Drenthe in de stemming: een speciale verkiezingsserie waarin Drentse thema's zijn belicht.

In drie afleveringen ging het over de wolf, treinverbindingen in het Noorden en voorzieningen in de regio.