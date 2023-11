RTV Drenthe peilt vandaag de stemming op de verschillende stembureaus

Drentse PVV-voorman: 'Hopelijk gaat er een andere wind waaien'

Nico Uppelschoten, PVV-fractievoorzitter in het Drents Parlement, hoopt dat de verkiezingen uitdraaien op een doorbraak voor zijn partij. "Zodat we meedoen in de landelijke regering. Het is nu zó spannend", zegt hij bij Radio Drenthe.