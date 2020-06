Harry Loco maakt protestlied met Martin Luther King III

Dit naar aanleiding van de dood van de Amerikaanse George Floyd, die twee weken geleden om het leven kwam door politiegeweld. Gisteren werd hij begraven in Houston in Amerika. Sinds zijn dood gaan wereldwijd duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. En aan dat protest draagt Harry Loco nu ook zijn steentje bij.

In de mail van Martin Luther King III, die gericht was aan Amerikaanse artiesten, werd Loco gevraagd het nummer We Shall Overcome van Pete Seeger mee te zingen en met zijn telefoon op te nemen. Loco: "Dat was een oproep aan Amerikaanse artiesten. De opnames zouden dan gemixt worden en er zou een videoclipje van komen. Ik heb het al ingeleverd." Loco heeft nog niets van het eindresultaat gezien.

'Hello World' op social media

Hoe het kan dat ook Loco, uit Vries, deze uitnodiging gekregen heeft? "Ik verkeer nogal eens in Amerika. Het nummer Hello World is daar ook uitgebracht, dus ik ben dat nummer ook gaan posten op sociale media. Ook in de posts ter ondersteuning van de protestbeweging en George Floyd. Hello World is eigenlijk een heel toepasselijk nummer uit 2016, dat ik met Waldy Samson van The Soca Boys geschreven heb. Ik denk dat het daardoor komt. Of het Woodstock festival vorig jaar, ik weet het niet. Op een of andere manier sta ik blijkbaar op het lijstje van Amerikaanse artiesten en zodoende kreeg ik die uitnodiging", aldus Loco.

Terugreis naar de jaren '60

Door de jaren heen ziet Loco in de protesten een soort golfbeweging: "Ik ben heel blij dat ik veel jonge protesten zie. Ik maak een soort terugreis naar de jaren '60, met vorig jaar het Woodstock festival. Woodstock werd in de jaren '60 vooral geïnitieerd door het verhaal over de oorlog in Vietnam, maar daarvoor al door de mensenrechten. Dat speelde toen ook al. Als je naar het I have a dream kijkt... dat was in 1963... Ik zie een soort golfbeweging - ik had het niet zien aankomen trouwens - dat we toch weer een goeie tijd tegemoet gaan. En dat we toch weer een soort summer of love gaan krijgen, vroeg of laat."

'Begin bij jezelf'

Ondanks het coronavirus werden en worden ook in Nederland demonstraties georganiseerd. Loco: "Ik zit gewoon te kijken van 'wat gaat hier gebeuren?'. Politiek moeten er knopen doorgehakt worden, maar wij zijn ook ons land, onze regering en we kunnen zelf zoveel doen. Vraag jezelf nou eens af 'heb ik niet te snel een vooroordeel?' of 'kijk ik toch wat raar tegen dingen aan?'. Begin lekker bij jezelf." Overigens vindt Loco dat we 'een prachtige samenleving' hebben in Drenthe. "Ik kom wel eens in andere delen van het land of andere landen waar dat wel anders is."

Loco vindt dat we allereerst goed met elkaar moeten omgaan. "Ras of geloof, want dat zijn toch de twistpunten vaak, maken niet uit. Respecteer elkaar en ga elkaar niet steeds in het vaarwater zitten, want dat is de basis van het hele racisme."

Wanneer het protestlied waaraan Harry Loco heeft meegewerkt uitkomt, weet hij nog niet. "Ik denk volgende week. Maar zodra ik daar meer over weet, laat ik het onmiddellijk weten."