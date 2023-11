Schoonebeekerdiep op de schop: 'Vissen schuilen straks in vissenbossen'

Hoe kun je een vis helpen te beschermen tegen natuurlijke vijanden. Simpel: je legt een bos onder water aan. Het is een van de meer kleurrijke maatregelen die Waterschap Vechtstromen neemt om het Schoonebeekerdiep visvriendelijker te maken. Wat ook moet helpen: de aanleg van een 8 kilometer lange natte natuurzone langs de noordoever van de beek.

Het waterschap presenteerde vanavond een hele trits maatregelen die ze vanaf eind volgend jaar gaan uitvoeren. Het Schoonebeekerdiep is een grensbeek die Zuidoost-Drenthe scheidt van Duitsland. Over een lengte van 20 kilometer, tussen Coevorden en de Duitse grens, worden langs het water natuurvriendelijke maatregelen genomen. Een van de belangrijkste pijlers is het verbeteren van de beweegruimte voor vissen.

Want daar is het niet best mee gesteld, vertelt Danielle van Breukelen van het waterschap. De drie aanwezige stuwen in het project vormen een hindernis. "De vissen blijven vaak voor de stuwen hangen." Naast de vissenbossen die om de 400 tot 500 meter worden aangelegd, wordt er ook een slenk ter hoogte van Padhuis aangelegd. Een stilstaande waterplas die volgens Van Breukelen ideaal is voor het paaien of paren.

Plas-dras