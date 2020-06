Ontsnapte tbs'er Hendrik M. opgepakt

Hendrik M. die op 8 mei ontsnapte uit de FPA Assen is opgepakt. De tbs'er werd in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden in de buurt van Roermond.

De 44-jarige M. liep tegen de lamp toen hij werd gecontroleerd omdat hij in een onverzekerde auto rondreed.

De tbs'er komt oorspronkelijk uit Geleen. Hij zat het laatste deel van zijn behandeling uit in Assen. De tbs-maatregel van M. was beëindigd onder voorwaarde dat hij zich psychiatrisch liet behandelen in de half open kliniek in Assen. Toen hij in mei boodschappen ging doen, kwam hij niet terug.

M. is in 2002 veroordeeld voor verkrachting en zogenoemde vermogensdelicten. Voor zover heeft hij na zijn ontsnapping, behalve het rijden in een onverzekerde auto, geen strafbare feiten gepleegd.

Gebruik jij de RTV Drenthe-app al? Mooi! Dan volg je heel gemakkelijk het laatste nieuws uit Drenthe 24 uur per dag. Heb je de app nog niet? Download hem dan nu hier voor Apple en hier voor Android.

Lees ook: