Drentse kinderen blijven motorisch achter bij leeftijdsgenoten

De MQ Scan is ontwikkeld door De Haagse Hogeschool, Athletic Skills Model en de Vrije Universiteit Amsterdam. Kinderen moesten voor deze motoriektest zo snel mogelijk een parcours afleggen van verschillende onderdelen.

In Drenthe deden 1.240 kinderen mee aan het onderzoek, dat gehouden werd in het schooljaar 2018/19. Ook Gelderland (32 procent), Limburg (31) en Zeeland (37) scoorden slechter dan gemiddeld. Kinderen in Friesland (21), Overijssel (23) en Noord-Holland (24) deden het juist beter dan gemiddeld.

Alarmerend

De motoriek van een kind heeft volgens de onderzoekers een relatie met de algehele ontwikkeling van kinderen. Volgens MQ Scan-directeur Ziggy Tabacznik is het in deze tijd, waarin kinderen vaker achter beeldschermen zitten of worden weggebracht, niet onlogisch dat de motoriek van kinderen minder wordt.

"Het is echt alarmerend, want het zegt veel over de toekomst van die kinderen. Wij weten dat kinderen met een goede motoriek zich over het algemeen fitter voelen, mentaal en sociaal beter functioneren en een positiever zelfbeeld hebben. Dat gun je toch ieder kind."

Uit het onderzoek blijkt dat er weinig verschil is tussen jongens en meisjes qua motorische vaardigheid.