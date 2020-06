Papegaaienopvang Erica in zwaar weer: 'We moeten zuinig aan doen'

"Dit voelen wij zeker. We moeten echt zuinig aan doen. De komende winter wordt heel spannend voor ons", zegt beheerder Michel van der Plas van de World of Birds-foundation.

'Leuk werk, maar niet voor zeven dagen per week'

World of Birds vangt uitheemse vogelsoorten op in Erica. Op dit moment zitten er ruim 1.900 vogels in de opvang. "Maar het grootste probleem is momenteel misschien wel de vrijwilligers uit de risicogroep, die momenteel niet kunnen komen", vervolgt Van der Plas. "Er zit een behoorlijk aantal in de risicogroep. Dus we doen steeds een beroep op dezelfde mensen. Die lopen echt wel op hun laatste benen. Het is heel leuk werk, maar niet voor zeven dagen per week."

Een van die vrijwilligers die flink wat meer uren draait, is Ilona Tigelaar. "Ik ben vlak voor de coronacrisis begonnen hier. En draai normaal gesproken de dinsdagen en donderdagen hier. Maar ik werk al wekenlang twee of drie dagen extra. We zijn met een grote groep vrijwilligers en het is nu stil hier. Ik mis ze best wel."

Werken in kleine groepjes

Vrijwilliger Pieter Reurink uit Gees behoort tot de risicogroep, maar durft het toch weer aan om terug te komen. "Ik vond het heel jammer dat ik hier niet kon komen, maar met mijn leeftijd zit ik in de risicogroep." Reurink durft het nu wel weer aan: "We werken in kleine groepjes, zodat we de anderhalve meter afstand goed in stand kunnen houden."

De stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers en is afhankelijk van donaties en inkomsten uit het vogelpension. "Maar de vakanties gaan niet door, dus we missen veel inkomsten uit de pension-opvang", zegt Van der Plas. "De open dagen hebben we gecanceld, dan praat je toch wel over duizenden euro's." Hij hoopt dat de vakanties weer wat aantrekken, zodat er toch wat vogels naar het pension gebracht worden.

Donatie van vogelvoer

Een donatie van duizend kilo vogelvoer uit België, geeft de opvang wat lucht. "Dan praat je toch wel over een paar duizend euro, dat we nu niet uit hoeven te geven."

Van der Plas hoopt dat de open dagen in oktober wel door kunnen gaan, mits de coronamaatregelen dat toestaan.