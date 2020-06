Black Lives Matter demonstratie in Emmen

Het protest is een initiatief van Fowzia Kilincci, Dilana Smith en Obed Brinkman. Aanleiding is de dood van de Amerikaan George Floyd, ruim twee weken geleden. Floyd kwam om het leven door politiegeweld. "We willen het groots aanpakken, want het is ook nodig om het hier bespreekbaar te maken", vertelt Kilincci.

Over de hele wereld wordt sindsdien geprotesteerd. Op diverse plekken in Nederland is al geprotesteerd tegen racisme, onder meer in Amsterdam, Zwolle en Groningen.

De organisatoren geven op hun Facebook-evenement aan dat de RIVM-regels in acht worden genomen. Zo worden er kruisjes op het plein gezet om zo anderhalve meter afstand te bewaren. Kilincci: "Ook zetten we regelaars in om mensen naar hun plekken te wijzen en we roepen mensen op om een mondkapje mee te nemen." Op dit moment worden er zo'n tweehonderd mensen bij de demonstratie verwacht.