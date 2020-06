Eén nieuwe coronabesmetting in Drenthe

Er is een nieuwe coronabesmetting in Drenthe (Rechten: ANP/Koen van Weel)

In Drenthe is de afgelopen 24 uur één nieuwe besmetting met het coronavirus vastgesteld. De melding komt uit de gemeente Assen.

Volgens het RIVM zijn nu 524 mensen in Drenthe besmet. Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen door het virus in onze provincie is gelijk gebleven. In totaal zijn 116 Drenten in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest. Veertig Drenten zijn overleden door het virus. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen met symptomen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na een tijd doorgegeven.

Landelijk

Landelijk zijn nog eens elf mensen overleden aan corona. Het officiële dodental is daarmee opgelopen naar 6042. Onder de 'nieuwe' doden zijn drie mensen die gisteren zijn overleden. Zes mensen stierven vorige week. De andere twee zijn op respectievelijk 21 maart en 29 april overleden. Hun overlijden is nu pas doorgegeven aan het RIVM.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met vijf naar 11.805. Drie van hen liggen sinds maandag in het ziekenhuis. Eén patiënt werd al op 29 april opgenomen, de ander op 13 mei. Dit is nu pas verwerkt. Het totaal aantal coronagevallen nam met 184 toe. Het coronavirus is nu vastgesteld bij 48.087 mensen.

De ziekte treft vooral 55-plussers. De helft van alle opgenomen patiënten is minstens 69 jaar oud. Onder de doden zijn veel mensen van 83 jaar en ouder.

De coronacijfers in Drenthe (bron: RIVM)

Gemeente Meldingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 14 1 0 Assen 43 12 2 Borger-Odoorn 9 4 3 Coevorden 57 13 2 Emmen 104 20 11 Hoogeveen 93 19 8 Meppel 44 8 4 Midden-Drenthe 22 6 0 Noordenveld 21 4 1 Tynaarlo 38 9 0 Westerveld 32 9 4 De Wolden 47 11 5