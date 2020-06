ID&T tovert Ermerstrand om tot 'inspirerend paradijs'

Het event bij Erm heet 'Tijdloos'. "De camping wordt ingericht op families of mensen uit hetzelfde huishouden", zegt Carina Kornfeind van ID&T.

Corona

Normaal gesproken heeft ID&T het druk met onder meer hardcore- en technofestivals, maar corona strooide roet in het eten. "Feesten in een auto op een parkeerplek vinden we niet zo goed bij ons passen. Dus zijn we out of the box gaan denken en dachten we: waarom doen we dan geen camping", zegt Kornfeind. "Maar dan op een heel andere manier, voor families van alle leeftijden zonder stages en zonder dj's, zodat mensen rust krijgen in eigen land."

Evenementen waar bezoekers op een kluitje staan, is door besmettingsgevaar nog uit den boze. De organisatie wijst daarom op de maatregels van het RIVM en de verordeningen van de veiligheidsregio. "Op zowel de camping als tijdens de activiteiten wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen."

Paradijs

Bij een paradijs denk je misschien snel aan bountystranden omgrensd met palmbomen. "Wij vinden het Ermerstrand al paradijselijk. Met turquoise water en witte stranden. Maar we gaan er zeker iets aan toepassen", zegt Kornfield.

'Mooie decoratie' en een 'creatieve crew' worden daarbij ingezet. "We proberen het Ermerstrand zo mooi mogelijk aan te kleden, maar zonder stalen constructies. We willen natuurlijk de natuur omarmen, dus de mooie locatie die het al is net ietsjes kleurrijker maken."

Rust en activiteit

Het gaat om een oppervlakte van 20 hectare groot. Je kan je eigen tentje meenemen, of een onderkomen boeken. Bezoekers kunnen deelnemen aan workshops, yoga, meditatie en sjamanistische ceremonies. Verder zijn er theater, intieme pop-up concerten en lezingen. De recreatieplas zal het decor vormen voor bezoekers die willen waterskiën, zwemmen, suppen (peddelsurfen). Voor kinderen worden workshops en speurtochten georganiseerd.

Het is wat anders dan dat we van ID&T, organisator van Mysteryland en Thunderdome, gewend zijn. "We zijn nu ook een stukje ouder geworden bij ID&T", aldus Kornfeind "Wij hebben ook gezinnen. Het is heel leuk om iets te proberen wat een beetje in lijn is met onze leeftijd. Zo zijn we hierop gekomen."