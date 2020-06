Vertrekkend wethouder: Leegstand in Meppel 'veel te fors'

Vertrekkend wethouder Roelof Pieter Koning noemt het vertrek van C&A 'spijtig'. "Eerder vertrok de V&D ook al", zegt hij. "Als een landelijke keten een vestiging sluit, is Meppel snel aan de beurt. Meppel is een kleinere stad dan Groningen en Zwolle, waar ketens als de Primark en Zara zich gevestigd hebben. Die komen niet naar Meppel, maar de V&D en C&A hebben dat ooit wel aangedurfd."

Naast een populair merk dat uit de binnenstad verdwijnt, zorgt het vertrek van de modeketens ook voor leegstand in de binnenstad. "Er stond in Meppel 14.000 vierkante meter leeg, met het vertrek van C&A kom je straks over de 15.000 vierkante meter. Dat is veel te fors", zegt Koning. "We zijn bezig dat terug te brengen."

En dat is nodig ook. Ondernemers in de binnenstad ondervinden hinder van leegstand. Want, zo luidt het credo, leegstand zorgt voor meer leegstand. Meppel is bezig om met subsidies winkeliers naar het centrum te lokken. Koning: "Leegstand werkt besmettelijk. Staan de panden naast jouw winkel leeg, komen mensen ook niet meer naar jou en red je het uiteindelijk niet."

Reuring

Meppel zette dus al in op het levendig houden van de binnenstad. Toch merkten juist de winkeliers dat door de coronacrisis de winkelstraten leeg bleven, terwijl zij behoefte hebben aan reuring in de winkelstraten. De bibliotheek is nog altijd in beeld voor een verhuizing naar de binnenstad. "Daar komt een onderzoek naar. Daar komen honderden of duizenden mensen per dag, en je wilt traffic in het centrum. Mensen die een boek lenen, komen dan ook langs de bakker en de bloemist."

Achter de schermen wordt gelobbyd om een kleine stadssupermarkt als de Spar naar het centrum te halen. "Er zijn nieuwe trends, eten-to-go is daar een voorbeeld van. Maar het is best ingewikkeld", aldus Koning.

Vertrek

Zelf zal Koning de komst van een kleine supermarkt niet meer meemaken als wethouder. Koning verlaat na zes jaar het college in Meppel om aan de slag te gaan bij Rijkswaterstaat. En dus moet hij het dossier 'binnenstad' loslaten. Hij doet dat optimistisch.

"Meppel staat bekend om de pleinen, gezelligheid en evenementen. Ik hoop dat na de crisis dat bruisende weer terugkeert. Er komen klanten en dus ook nieuwe formules. Het algemene straatbeeld in het centrum is wel goed. De leegstand zit met name in de twee overdekte winkelcentra."

Dat leegstand ook kansen biedt, laat de Keyserstroom zien. Koning is trots op het project, waar de bioscoop terugkeerde in Meppel. "Subsidie kan een beetje helpen. Maar je bent afhankelijk van de vastgoedbeheerder zoals de Kronenburggroep die het zag zitten en ondernemer Albert Jan Vos die zijn nek er voor heeft uitgestoken."

Prestaties en markttrends De C&A in Meppel heeft inmiddels zijn deuren gesloten. Op de vraag waarom het filiaal moest sluiten, antwoordt een woordvoerder dat 'op basis van prestaties en markttrends beslissingen worden genomen'. Op de vraag of dat betekent dat er in Meppel te weinig wordt verkocht, komt geen duidelijk antwoord. Het blijft bij een schriftelijke reactie. 'Zoals gezegd is het openen en sluiten van bepaalde locaties een vast onderdeel van het beheer van de winkelportfolio.' In Meppel zouden geen gedwongen ontslagen zijn gevallen. C&A sluit niet uit dat er meer vestigingen gaan sluiten in Nederland.

