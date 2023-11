Coevorden kleurt oranje als statement tegen geweld tegen vrouwen

Markante gebouwen in feloranje. Kom je de komende tijd in Coevorden of één van de buitendorpen, dan moet je niet vreemd opkijken van dit fenomeen. Coevorden doet dit jaar voor het eerst mee met de VN-campagne 'Orange The World'. Daarmee wil de gemeente een statement afgeven tegen geweld tegen vrouwen.

Vanaf zaterdag staat de monumentale watertoren in het Van Heutszpark zestien dagen lang in een oranje gloed. Andere gebouwen die in die periode tijdelijk oranje worden uitgelicht, zijn de kerk in Dalen, het dorpshuis in Geesbrug, het balkon van het gemeentehuis in Coevorden, de kerk in Oosterhesselen, het dorpshuis in Schoonoord en het oude gemeentehuis in Sleen. Mogelijk komt er nog een locatie bij in Aalden of Zweeloo.

Daarmee sluit Coevorden zich op het laatste moment aan bij de internationale campagne, waar sinds 2018 meerdere gemeenten in Nederland aan deelnemen. In Drenthe zijn dat onder meer de gemeente De Wolden, Meppel, Hoogeveen, Borger-Odoorn en Emmen. Dit jaar heeft de campagne het thema 'veilig, overal en altijd' meegekregen.

Nadat de gemeenteraad in oktober unaniem besloot zich voortaan aan te sluiten, zijn de voorbereidingen hiertoe in rap tempo opgetuigd, zegt woordvoerder Jeroen Grendelman van de gemeente Coevorden. "We vragen met deze actie op een heel zichtbare manier om aandacht voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen." Voor dit jaar houdt de gemeente het bij het uitlichten van de gebouwen en het uithangen van een speciale vlag. "Mogelijk willen we de acties volgend jaar, als we meer voorbereidingstijd hebben, uitbouwen met ondersteunende acties."

Nieuwe dageraad

De kleur oranje staat symbool voor een nieuwe dageraad, een betere toekomst zonder geweld. Andere gemeenten sloten zich eerder al aan bij de internationale actie. Zo werd vorig jaar het grootste hunebed in Nederland, in Borger, in een oranje gloed gezet. In Emmen zijn het dit jaar de Grote Kerk en het Atlastheater die uitgelicht worden. Emmen houdt daarnaast diverse ondersteunende acties, zoals bijeenkomsten, lezingen en een kunstproject.

Volgens Coevorden is aandacht voor dit thema van groot belang. "Want ook in deze gemeente komt geweld tegen meisjes en vrouwen helaas voor", zegt Grendelman. Dat signaal bevestigt de gemeenteraad, die stelt dat dit soort geweld zich op allerlei plaatsen voordoet. "Op straat, bij het uitgaan, op het werk, op de sportclub, op internet, in het openbaar vervoer, in het onderwijs, in de zorg, op festivals, achter de voordeur en op alle andere plekken waar mannen en vrouwen, jongens en meisjes elkaar ontmoeten."

'Laten zien wat we al doen'

Volgens Grendelman heeft de campagne voor Coevorden niet alleen een symbolische waarde. "We kunnen tegelijkertijd laten zien wat we al doen om dit geweld tegen te gaan. Zo hebben we al een 'aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling' en is er jaarlijks al aandacht voor Internationale Vrouwendag in maart." Komend jaar wil Coevorden daarnaast in een nieuwe visie voor de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) het thema 'geweld tegen vrouwen' expliciet opnemen.