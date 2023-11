Politie krijgt zestien tips over dood Cas Steenbergen uit De Schiphorst

Na de uitzending van Opsporing Verzocht van vorige week heeft de politie zestien tips gekregen over de dood van Cas Steenbergen uit De Schiphorst. In het televisieprogramma werd uitgebreid aandacht besteed aan de zaak.

Een dag na de uitzending van 15 november kwamen de eerste negen tips binnen. Dat aantal is dus verder opgelopen, zo kwam gisteren in een nieuwe aflevering van het misdaadprogramma naar voren. "Daar zat nuttige informatie bij, maar het leverde tegelijkertijd ook nieuwe vragen op", schrijft de politie op de website van Opsporing Verzocht.

Dood Steenbergen

De 23-jarige Steenbergen uit De Schiphorst overleed vorig jaar nadat hij gewond thuiskwam van het paardensportevenement CH De Wolden in Veeningen. De dag na het feest belandde hij in coma, de maand daarop stierf hij.

De politie ging in eerste instantie uit van een noodlottig ongeluk, maar begin deze maand heropende de politie het onderzoek op basis van nieuwe informatie. De politie baseert zich daarbij op bewakingsbeelden van het feestterrein.

Onbekende man

Op die beelden is te zien dat een man achter Steenbergen aanrent. De politie wilde graag in contact komen met die man. Ook was er een vrouw die de man op afstand hield, alsof ze hem wilde tegenhouden. Ook met haar wilde de politie praten.