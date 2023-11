Zestig jaar na dato maakt de moord op John F. Kennedy nog altijd emoties los

Kasten vol boeken, beeldjes, spelden, pennen en andere aandenken, heeft Emmenaar Co Patist (75) in zijn werkkamer staan. Het is al snel duidelijk wie in deze verzameling de hoofdrol speelt: de in 1963 vermoorde Amerikaanse president John. F. Kennedy. "De moord op die man in Dallas, vandaag precies zestig jaar geleden, intrigeert me nog elke dag."

'Grote glimlach en haar in een kuif'

Patist is zijn emoties nog altijd niet de baas, als hij terugdenkt aan het moment dat Kennedy werd doodgeschoten. "Ik was toen een jongen van vijftien jaar oud en ik was al enkele jaren gefascineerd geraakt door die nieuwe president. Het was een bijzondere man, met de uitstraling van een filmster. En vooral ook een jonge president, in een tijd dat vooral oude kale mannen de scepter zwaaiden. Daar stond hij dan, met zijn grote glimlach en zijn haar in een kuif."

Het charisma van Kennedy en de mysteries rondom de moord, zorgden bij Patist voor een verzamelwoede. "Ik ging foto's uitknippen, spullen verzamelen en vooral heel veel lezen. Net als veel anderen, begon ik al snel te twijfelen aan de officiële lezing, dat de president zou zijn doodgeschoten door Lee Harvey Oswald. Hoe meer ik hierover te weten kwam, hoe duidelijker het me werd dat het allemaal niet kon kloppen. Ik ging zoeken naar antwoorden."

'Fascinatie zal blijven bestaan'

Nu, precies zestig jaar na dato, tast de wereld nog steeds in het duister. "Of het ooit duidelijk wordt wat er nu precies is gebeurd op die bewuste 22e november 1963, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat mijn fascinatie voor deze man altijd zal blijven bestaan. Ik denk ook dat de wereld er heel anders uit had gezien, als Kennedy destijds was blijven leven."

Ondertussen blijft de Emmenaar alles verzamelen. "Ik ben vooral heel blij met de originele handtekeningen van de president, die ik vlak na de moord via de post opgestuurd kreeg. Die bewaar ik heel zorgvuldig in mijn kluis." Op de sterfdag van zijn geliefde president, voelt Patist elk jaar vooral een gevoel van rouw. "Ik denk sterk terug aan dat moment van zestig jaar geleden. Aan het moment dat iedereen opeens volledig in shock was. Op zo'n dag komen ook alle herinneringen weer boven. Ik weet bijvoorbeeld nog goed dat ik toen op een schoolfeest was, toen ineens de directeur van de school op het podium klom om te vertellen dat Kennedy was neergeschoten. Dit moment staat nog altijd in mijn geheugen gegrift."

'Final Evidence'