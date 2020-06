Hardi N. werkte bij Ambiq: 'kijken of aanscherping regels nodig is'

Arnhemmer Hardi N. moest zich vandaag verantwoorden bij de rechtbank in Rotterdam. Justitie ziet in hem de leider van een terreurgroep die met Kalasjnikovs en bomvesten een aanslag wilde plegen op een drukke plek in Nederland. De groep werd eind september 2018 opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is daarmee een grote aanslag in Nederland voorkomen.

Volgens onderzoek van RTL Nieuws werkte Hardi N. in de zomer van 2018 nog als groepsbegeleider bij zorginstelling Ambiq in Hoogeveen. Een instelling voor kwetsbare jongeren. Hij zou daar hebben geprobeerd een andere groepsbegeleider te bekeren. Hardi N. zou ook bij twee soortgelijke zorginstellingen buiten Drenthe hebben gewerkt.

Mogelijk aanscherpingen

De terreurverdachte was eerder al veroordeeld voor het uitreizen naar Syrië. Toch kon hij aan het werk bij Ambiq omdat hij niet op zijn eigen naam, maar die van een kennis aan het werk ging. Ter plekke werd niet gecontroleerd of de persoon die op kwam dagen ook de persoon was die door het uitzendbureau was gestuurd.

Communicatieadviseur Niels Schepers van Ambiq erkent dat de zorginstelling er altijd van uit is gegaan dat het uitzendbureau de gegevens van bij hun gedetacheerde werknemers controleert. "We hebben contact met het uitzendbureau. We willen kijken of aanscherpingen mogelijk zijn."

Schepers merkt daarnaast op dat Ambiq een gedragscode kent. "Nieuwe werknemers ondertekenen deze voor indiensttreding. In teambesprekingen zijn ook houding en gedrag een item."

Raadvragen

Hardi N. staat voor de rechter met vijf anderen. Saillant detail is dat het OM hem ziet als de spil die de anderen rekruteerde. Ambiq benadrukt dat bij hen zich geen ongewenste situaties voor hebben gedaan. Ambiq werkt in opdracht van de gemeente, die verantwoordelijk is voor jeugdzorg. De PvdA heeft al aangekondigd raadsvragen te stellen. Zij wil weten of er echt geen jongeren beschadigd zijn door deze werknemer.

Ook wil de PvdA, bij monde van raadslid Lisa Schonewille dat de gemeente lessen trekt. "Het is nu bij Ambiq gebeurd. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend van geschrokken. De vraag is nu ook hoe we dit in de toekomst gaan voorkomen."

Rechtszaak

Volgens de advocaat van Hardi N. komt het idee van de aanslag uit de koker van twee infiltranten van de politie en zou dus sprake zijn van uitlokking.

De extra beveiligde rechtbank heeft voor de zaak tegen Hardi N. en zijn vijf medeverdachten 11 zittingsdagen ingepland. De zaak loopt ook meteen al uit, de eerste dag werd de zaak al snel geschorst vanwege technische problemen. Komende vrijdag gaat de zitting verder.