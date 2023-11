Dwangsom tegen Aalder houtstoker rammelt, gemeente terug naar tekentafel

De gemeente Coevorden moet beter onderbouwen waarom een huishouden aan de Volmolenstraat in Aalden zou moeten stoppen met het stoken van hun houtkachel.

Bij de bewoners valt een dwangsom op de deurmat als ze de kachel aansteken bij een zuidelijke, westelijke en noordwestelijke windrichting. De gemeente bepaalde dat drie jaar geleden na het uitvoeren van enkele controles. Die volgden op klachten van buren over stank- en rookoverlast. Via de houtstook wordt onder meer de keuken van de woning aan de Volmolenstraat verwarmd.

Onderzoek dat het opleggen van de dwangsom moet onderbouwen, is onvoldoende, zo oordeelt de Raad van State.

Burenvete

Het gebakkelei met de omwonenden begon jaren geleden. In 2018 was er inderdaad te veel overlast afkomstig van de houtkachel. Dat stelt ook de Raad van State vast. Zo stegen zwarte rookpluimen op vanuit de schoorsteen. De kachel ging 'op slot'.

Een jaar later mocht het verwarmingsmechanisme weer aan. De hoop op beterschap bleek weerbarstig in de praktijk, want de buren klaagden opnieuw.