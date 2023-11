De regio is populair in partijprogramma's, maar Drenthe wordt nauwelijks genoemd

Het woord 'regio' valt te pas en te onpas in de verkiezingsprogramma's. In totaal hebben de landelijke politieke partijen de regio 973 keer genoemd. Specifieke aandacht voor de provincie Drenthe is er echter nauwelijks, constateren onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

In samenwerking met de Geodienst van de RUG zochten de wetenschappers uit hoe vaak plaats- gemeente- en provincienamen werden genoemd in achttien verkiezingsprogramma's. Daaruit blijkt dat de aandacht vooral uitgaat naar Amsterdam, Schiphol en Tata Steel. De provincie Groningen krijgt eveneens veel belangstelling vanwege de gaswinning en de problemen rond het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Standbeeld van Bartje

En Drenthe? Onze provincie komt het minst vaak voor in de programma's. In alle schrijfsels van de politieke partijen wordt Drenthe in totaal 22 keer genoemd. De BBB is 'koploper' met negen keer een vermelding. Maar onderzoeker Peter Merx plaatst daar meteen een kanttekening bij. "In de inleiding van het programma van de BBB wordt verwezen naar een lezing van partijleider Caroline van der Plas, waarin zij vijf keer het standbeeld van Bartje in Assen noemt", zegt hij. "Dus de BBB heeft het eigenlijk maar vier keer over Drenthe."

Na de BBB volgen de ChristenUnie (vijf) en GroenLinks-PvdA (vier). Het CDA, D66, JA21 en de Partij voor de Dieren noemen Drenthe eenmaal. "Het gaat in de programma's onder meer over het energiecluster in Emmen, de wolf, Schoonebeek en het achterstallige onderhoud van de trein tussen Meppel en Zwolle", zegt Merx. Grote partijen als de VVD, NSC en PVV hebben weinig oog voor onze provincie. Bij die partijen zijn respectievelijk Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg/Groningen koploper.

Hoewel de regio dus een populair woord is, is het aantal keer dat Drenthe wordt genoemd op enkele handen te tellen. "In slechts 2,8 procent van de gevallen", rekent Merx voor. "Maar er zit ook wel enige logica in, omdat 2,8 procent van alle Nederlandse inwoners in Drenthe woont."

'Romantisch' en 'nostalgisch' beeld

Twee partijen hebben het sterkst oog voor alle provincies: BBB en ChristenUnie. Bij die koplopers valt het woord 'regio' bijna 150 keer. De regio komt er bekaaid vanaf bij FVD, DENK, BVNL en 50PLUS. Zij schrijven er nauwelijks over. Volgens hoogleraar plattelandsgeografie Tialda Haartsen is dit laatste 'erg interessant'. "Zeker als je bedenkt dat veel kiezers van deze partijen in de regio wonen en zich ongehoord voelen", schrijft zij in een analyse.