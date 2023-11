Stemmen in elf Drentse gemeenten geteld, alleen in Tynaarlo PVV niet de grootste

Emmen

De grootste gemeente van Drenthe kreeg de partij van lijsttrekker Geert Wilders 36,5 procent van de stemmen. Daarmee is het percentage verdubbeld ten opzichte van de vorige Kamerverkiezingen. Ook toen werd de PVV de grootste in deze gemeente. NSC eindigt als tweede partij. 16,8 procent van de Emmenaren stemden op de partij van lijsttrekker Pieter Omtzigt. GroenLinks-PvdA komt op de derde plek. In 2021 kreeg deze partij nog 11,7 procent van de stemmen, bij de huidige verkiezingen 1,1 procent minder.

Assen

In de provinciehoofdstad haalde de PVV 20,9 procent van de stemmen. GroenLinks-PvdA bezet de tweede plek met 17,8 procent. Daarmee steeg het ten opzichte van 2021. De derde grootste partij is NSC. Die partij kreeg 16,3 van de stemmen. D66 heeft flink moeten inleveren. In 2021 werd deze partij tweede met 15,5 van de stemmen, met de huidige verkiezingen haalde D66 5,6 procent van de stemmen.

Aa en Hunze

Aa en Hunze had als eerste Drentse gemeente alle stemmen geteld. De partij van PVV-lijsttrekker Geert Wilders kreeg 19,4 procent van de stemmen Groenlinks-PvdA komt als tweede partij uit de bus met 18 procent van de stemmen. VVD gaat van 24,9 naar 16,2 procent.

De Wolden

Het aantal stemmen voor de PVV in De Wolden is meer dan verdubbeld. De PVV ging van 10,4 procent naar 23,1 procent van de stemmen. Daarop volgt de BBB, met 16,1 procent van de stemmen. Hoewel de VVD behoorlijk heeft ingeleverd, is deze partij de derde partij in deze gemeente. De VVD haalde 15,3 procent van de stemmen.

Meppel

Ook in Meppel heeft de PVV de meeste stemmen gekregen. Met 22,3 procent, is het aantal stemmers meer dan verdubbeld. Bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer kwam de partij van Wilders nog uit op 9,7 procent. NSC is deze keer de nummer twee in Meppel met 16,1 procent, GroenLinks-PvdA is de nummer drie met 14,4 procent.

Westerveld

In Westerveld is de PVV met 19,9 procent van de stemmen de grootste partij. Dat is een stijging van 10,7 procent ten opzichte van de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer. De tweede partij in Westerveld is GroenLinks-PvdA (16,7 procent). De VVD en BBB komen beiden uit op 14,0 procent.

Borger-Odoorn

De PVV haalde in Borger-Odoorn 27,8 procent van de stemmen. Dat aantal is bijna verdubbeld ten opzichte van de landelijke verkiezingen in 2021. Toen was dat nog 14 procent. NSC komt uit op de tweede plek met 16,9 procent van de stemmen. De VVD ging van 20,8 procent naar 12,6 procent van de stemmen.

Midden-Drenthe

In Midden-Drenthe is de PVV met 23,8 procent van de stemmen de grootste partij geworden. Bij de vorige verkiezingen scoorde de PVV nog 10,4 procent. NSC is in Midden-Drenthe de nummer twee (15,9 procent), de BBB komt uit op de derde plek (14,9 procent).

Tynaarlo

In Tynaarlo GroenLinks-PvdA is met 22,3 procent van de stemmen de grootste partij geworden. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen haalde de partij van lijsttrekker Frans Timmermans 15,5 procent van de verkiezingen. De VVD komt op de tweede plek, en ging van 23 procent naar 16,2 procent van de stemmen. In Tynaarlo bezet de PVV de derde plek met 15,7 procent van de stemmen.

Hoogeveen

In Hoogeveen heeft 32 procent van de stemmen gehaald en is daarmee de grootste geworden in deze gemeente. Dat percentage is bijna verdubbeld ten opzichte van 2021. NSC komt uit op de tweede plek met 16,5 procent van de stemmen. De VVD leverde in en ging van 17,1 procent naar 9,5 procent van de stemmen.

Noordenveld

De PVV is in Noordenveld de grootste geworden met 20,2 procent van de stemmen. Vlak daarop volgt GroenLinks-PvdA (19,2 procent). NSC eindigt op de derde plek met 15,8 procent van de stemmen.