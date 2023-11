Ruim 50 jaar oud stappaleis tegen de vlakte: sloop Boogie Bar gestart

De Boogie Bar was jarenlang een van de populairste uitgaansgelegenheden van Emmen en omgeving. Siene en Casper Cramer openden in 1958 de voorloper: de SICA-bar. Tien jaar later volgde de naamswijziging. Onder leiding van de familie Lubbers groeide de Boogie Bar uit tot een bekende uitgaansgelegenheid, tot ver buiten Barger-Oosterveld.

Het is ook een ontmoetingsplaats waar vele liefdes opbloeiden. Loop in Barger-Oosterveld rond en vraag de inwoners waar ze elkaar ontmoet hebben. Het duurt niet lang of je treft een stel aan dat je de naam Boogie Bar toefluistert.

In 2000 is Henk Lubbers de laatste telg uit de familie die als bedrijfsleider aantreedt. Hij verkoopt het pand in 2005 door aan een nieuwe eigenaar. Maar tegen die tijd was de concurrentie van de mega-discotheken in Duitsland, en de danscafés in het centrum van Emmen te groot. De Boogie Bar sloot in 2019 definitief de deuren.