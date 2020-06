De Ring: kind van een Duitse soldaat

Hoofdstuk 10: Zuuktocht

Wat was ik een naïeve sul. Hoe had ik ooit denken kund dat ik in een paor week even de hiele oorlogsgeschiedenis van bijna zestig jaor leden an de oppervlakte halen zul. Met de minuut vuulde ik mij belachelijker worden." Johan Schultingh, De Ring

Drenthe Toen-podcast, De Ring, hoofdstuk 10

Hoofdstuk 11: Het boek

Eenmaal terug in Nederland wil Johan het verleden achter zich laten. Hij is druk met de historische vereniging en wordt tot zijn grote genoegen voor de plaatselijke welstandscommissie gevraagd. En zo verstrijkt de tijd. Ondertussen zit zijn vriend Peter niet stil. Ongevraagd en min of meer in het geheim heeft hij in een Duitse bibliotheek in Göttingen een boek gevonden met ooggetuigenverslagen uit de Tweede Wereldoorlog. Er staan namen in van Duitse soldaten die op de Balkan gesneuveld zijn. Johan is er niet blij mee. Maar zijn nieuwsgierigheid is sterker dan zijn boosheid: zou er iets over Wolfgang Steinhauser in staan?

Drenthe Toen-podcast, De Ring, hoofdstuk 11

De Ring podcastserie (Rechten: RTV Drenthe)

RTV Drenthe Podcasts

Cassata: Zaterdags praat Margriet Benak met haar gasten over de politiek en actuele onderwerpen die spelen in Drenthe.

Binnen de Muren: Hoe is het leven in de gevangenis? Marjolein Knol dook gevangenis Esserheem in en sprak met gedetineerden en bewaarders.

De Hilte 11: Het leven van een boerenfamilie verandert ingrijpend tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vier generaties van de familie Nijboer praten erover in deze podcastserie. De Hilte 11 is een samenwerking tussen RTV Drenthe en het Drents Archief.

Drenthe Toen: Iedere zondag hoor je verhalen uit de Drentse geschiedenis bij Drenthe Toen. Historicus en presentatrice Sophie Timmer presenteert.