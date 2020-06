Scouts kunnen deze zomer hoogstwaarschijnlijk toch op zomerkamp

"Dit is voor ons echt goed nieuws", zegt Mark Vinke van Scouting Drenthe. "Voor scouting zijn zomerkampen essentieel. En voor de kinderen is het belangrijk dat ze weer eens in een groep activiteiten kunnen doen die ze in coronatijd niet konden. Dat is belangrijk voor hun sociaal-emotionele vorming."

Kinderen tot 13 jaar kunnen zonder afstandsbeperking op kamp. Oudere kinderen en begeleiders moeten zich aan de regel van de anderhalve meter afstand houden. Vinke: "Het zal voor de ouderen niet een kamp worden zoals ze gewend zijn, maar er zijn genoeg activiteiten die we wel kunnen doen. Die zullen vooral buiten plaatsvinden."

"Verder moeten we wel aanpassingen doen, zoals apart slapen in tenten en de tenten goed ventileren", zegt Vinke. "Ook zullen we vaste kleine groepjes hebben op kamp, zogenoemde kampbubbels. Verder mag familie niet op bezoek komen. Dat mocht eerder altijd wel."