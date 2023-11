Natuurliefhebber Teunis Otten (85) heeft geen kerstboom maar een bos in huis

De een wacht tot sinterklaas uit 't land is. De ander tuigt hem nu alvast op: de kerstboom. Teunis Otten (85) uit Hollandscheveld is er vroeg bij en doet het allemaal nog net weer een beetje anders. Hij heeft niet een boom, hij heeft een heel bos. Een kerstbomenbos. "Net alsof je in de natuur bent."

De helft van zijn woonkamer is voor het bos opgeofferd. Daar staan drie kerstbomen met bladeren, takken en wat andere versiersels. Geen ballen! Daar vindt Otten niks aan, al dat kitscherige gedoe. Nee, zijn kerstbomenbos is zo natuurlijk mogelijk ingericht. Al zijn het wel kunstbomen. "Ik wil geen boompjes uit het bos halen of bij de kweker", zegt Otten. "Die kunstbomen kan ik elk jaar weer gebruiken. En dat kost het milieu helemaal niks. Laat alles maar lekker groeien wat er buiten groeit."

Nachtegaal

Achter het bos heeft hij een grote box staan, die is aangesloten op zijn laptop. Daar speelt hij vogelgeluiden op af. Het liefst van de nachtegaal, zijn favoriete vogel. Bij het getjilp van het beestje kan Hollandschevelder zo in slaap vallen. Dat doet 'ie dan ook regelmatig. 's Avonds, als het donker is.