OM weer naar rechter in zaak over moedwillig vangen en doden van bevers

Het Openbaar Ministerie legt zich niet neer bij de vrijspraak van Waterschap Hunze en Aa's in een zaak over het vangen en doden van bevers. Hunze en Aa's zou bij die aanpak bewust risico's hebben genomen.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden sprak het Drents-Groningse waterschap in maart vorig jaar vrij, in navolging van de rechtbank. Het OM, dat eerder een boete van 5.000 euro eiste, gaat nu in cassatie.