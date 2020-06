Tynaarlo: zorgkosten eerst onder controle, dan pas investeren

Tynaarlo investeert volgend jaar nauwelijks in nieuw beleid. Daar is namelijk geen geld voor. Eerst moeten de uit de hand gelopen zorgkosten onder controle.

Maar zo makkelijk en snel gaat dat niet. Daarom moet de gemeente de komende jaren flink op de centen letten, omdat ze nog tekorten zal moeten afdekken. Dat blijkt uit de perspectievennota voor 2021, die wethouder Hans de Graaf vanavond heeft gepresenteerd.

Niet houdbaar

Tynaarlo kampt met stijgende kosten voor jeugdzorg en wmo. In 2017 had Tynaarlo nog een tekort van 1,5 miljoen op de jeugdzorg. Vorig jaar is dat opgelopen tot 3,4 miljoen, "Die tekorten in het sociaal domein zijn niet langer houdbaar", zegt wethouder Hans de Graaf.

Afgelopen jaren heeft de gemeente het tekort kunnen oplossen met geld van de spaarrekening en met de opbrengst van grondverkoop in wijken als Ter Borch in Eelderwolde en Groote Veen in Eelde. "Maar op de lange termijn kunnen we ons dit niet meer veroorloven. We moeten moelijke keuzes maken om financieel gezond te blijven", waarschuwt De Graaf.

Betaalbaar

Om de zorgkosten onder controle te krijgen, wordt kritisch gekeken naar de manier waarop alles geregeld is. Inwoners blijven de zorg krijgen die ze nodig hebben, belooft De Graaf, "maar het moet betaalbaar blijven." De gemeente wil meer inzetten op preventie en participatie. Zo komen er praktijkondersteuners bij de huisarts en wordt een breed aanbod van sport en cultuur toegankelijk. "Zo voorkomen we dat inwoners onnodig in aanraking komen met langdurige zorg."

Meer financiële onzekerheid

Maar volgens De Graaf duurt het even voordat het allemaal financieel effect heeft. Daarom is het geld, wat komend jaar voor nieuwe plannen had kunnen zijn, eerst nodig om de tekorten op de zorg te dekken. Ook komen er nog meer financiële onzekerheden op de gemeente af. Wat Tynaarlo straks van het rijk uit het gemeentefonds krijgt is nog onzeker. En ook de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet helder. "Maar dat we die crisis in de portemonnee gaan voelen, dat is wel duidelijk."

Behouden koers

De Graaf kiest daarom voor 'een behouden koers'. Wel blijft de gemeente investeren in projecten die al langer op stapel staan. Dat gaat om de centrumontwikkeling Zuidlaren, woningbouw op het achterste deel van de vroegere Prins Bernhardhoeve, en aanpak van de scholen en sportaccommodaties in het dorp. Ook verwacht de gemeente dat begin volgend jaar de eerste kavels van Vries-Zuid in de verkoop kunnen.

Vorige maand bleek dat Tynaarlo 2019 had afgesloten met 5 miljoen euro in de plus. Dat was voor een groot deel te danken aan grondverkopen. De Graaf waarschuwde toen meteen al voor een niet al te rooskleurig beeld.

Lees ook: