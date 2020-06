Dost kan met Frankfurt niet stunten in halve finale beker

Bas Dost heeft met Eintracht Frankfurt niet voor een stunt kunnen zorgen in de halve finale van de Duitse beker. Bayern München, dat dit seizoen nog strijd om drie prijzen (de beker, de landstitel en de winst in de Champions League), was in eigen huis met 2-1 te sterk.

Ivan Perisic opende na een kwartier de score voor Bayern, dat voor rust heer en meester was. Na rust was Eintracht een stuk sterker en dat leidde tot de 1-1 van Danny da Costa. Robert Lewandowski bracht de thuisclub, dat vermoeid leek in het tweede bedrijf, even later echter weer op voorsprong. Met invaller Bas Dost hoopte Frankfurt het tij nog te keren, maar een echte kans in het laatste kwartier bleef uit.

Door de zege is Bayern op 4 juli in Berlijn de tegenstander van Bosz & co. Zo is Bayern dus nog volop in de race voor de dubbel, aangezien de titel de Beierse grootmacht ook al nauwelijks meer kan ontgaan. De bekerhouder kan in die 24ste eindstrijd uit de clubgeschiedenis bovendien al voor de twintigste keer de DFB Pokal in de wacht slepen.