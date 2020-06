Asser kermisexploitant heeft voor 13.000 euro aan knuffels liggen: 'Wij willen duidelijkheid'

"Kijk, hier zit een paviljoentje in, die is bij jullie beter bekend als het eendenvangspel", begint Asser kermisexploitant Johnny Roulaux trots te vertellen als hij de achterdeuren van zijn vrachtwagen opent. "Je weet wel, zo'n klein tentje met vrolijke plaatjes van Disneyfiguren eromheen. Ja, dat vinden de kinderen leuk om te zien hè." Een leven zonder kermis kan Roulaux zich niet voorstellen. Zijn ouders, overgrootouders en ook daarvan de ouders werkten op de kermis. De afgelopen coronamaanden waren dan ook pittig.

Dertienduizend euro aan knuffels

"Je merkt het financieel natuurlijk, maar ook qua mens zijn. Dit is niet hoe wij zijn", vertelt Roulaux over het stilzitten. "Ik heb Assen nog nooit in bloei gezien, wij gaan altijd weg aan het begin van de lente en we komen terug als de bladeren van de bomen vallen. Als het zonnetje gaat schijnen, de vogels fluiten dan moeten wij weg om vertier te maken in het land."

Roulaux stond aan het eind van afgelopen winter dan ook te popelen om weer met zijn kermisfamilie op pad te gaan. Het zien van collega's die net als hij het hele land doorreizen met hun attracties, het groeten van de vaste kermisklanten die hij na jarenlang werken heeft leren kennen, het zijn allemaal dingen die het vak volgens hem zo mooi maken. Hij investeerde zo'n dertienduizend euro in nieuwe knuffels die als prijs worden weggegeven. Maar toen kwam de coronacrisis en moesten de pluche beesten in de dozen blijven.

Pijn en steun

Zoals gezegd raakt het Roulaux niet alleen financieel, het voelt voor hem alsof een deel van z'n leven op dit moment wordt afgepakt. En ook al probeert hij positief te blijven, het valt hem soms zwaar. "Ja, ik ben er soms goed chagrijnig van, dan ben ik ook geen prettige man voor mijn vrouw. Maar goed, zij is ook kermisexploitant dus je zit samen in hetzelfde schuitje."

De Asser kermisexploitant kreeg zoals zoveel zelfstandigen financiële steun dankzij het noodpakket van de Nederlandse overheid. Maar naar eigen zeggen blijven de komende maanden onzeker. "Krijgen we straks nog steun, worden we geholpen? Ik weet het niet", vertelt Roulaux. Over de investering van dertienduizend euro voor de knuffels hoeft hij zich niet druk te maken: "De leverancier is heel coulant. Die zei: Johnny, we waren al klant bij jouw broer en vader. Houd de knuffels en we hopen dat je in 2021 weer volle bak open kan om terug te betalen. Ja, dat is toch mooi?"

"Hoe lang ik dit nog volhoud op deze manier? Nou, ik eet op dit moment mijn eigen reserves op. We hebben geen pensioenopbouw, daar moet je zelf voor zorgen. Maar goed, ik moet ook voor mijn kinderen zorgen", vertelt Roulaux. En dan heeft hij volgens eigen zeggen nog een kleine attractie. "Jonge collega's van mij hebben in grote attracties geïnvesteerd, die zitten echt met miljoenenzaken."

'Waarom pretparken wel en wij niet?'

Na lang stilzitten en afwachten is de maat volgens de kermisexploitanten nu vol. Ze kunnen het niet verkroppen dat pretparken weer open mogen maar kermissen niet. Volgens de overheid valt de branche onder evenementen en daarom mogen ze tot 1 september niet open, maar dit vinden de exploitanten oneerlijk. "Wij kunnen ook zuiltjes neerzetten om handen te ontsmetten", legt Roulaux uit.

Volgens Roulaux is het tijd dat de kermisexploitanten gehoord worden door de overheid, ze willen meer duidelijkheid over hun onzekere toekomst. "En het kan toch niet zo zijn dat minister Wiebes zegt: wordt dan maar bakker. Ik ben geen bakker, ik ben een geboren kermisexploitant. Daar is geen school voor, dat krijg je met de paplepel ingegoten. Mijn ouders waren het, mijn grootouders en ook hun ouders. Dus dit kan zo niet langer, nee echt niet."

Slapen op het Malieveld

De bedoeling is om vandaag op een positieve en vreedzame manier te staken legt Roulaux uit. De bedoeling is dat de kermisexploitanten met hun hele hebben en houden richting het Malieveld in Den Haag gaan. "We nemen alles mee: vrachtwagens, trailers, onze woonwagens. We willen echt laten zien dat dit ons hele leven is."

En wanneer ze tevreden naar huis gaan? Roulaux: "Misschien ga ik wel niet naar huis en blijf ik daar. Ik heb een dekbed en kussen in de cabine. Dus zolang er geen duidelijkheid is, blijf ik. Het gaat hier om gezinnen, die kun je niet in het ongewis laten."