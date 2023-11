Geen windpark bij Barger-Compascuum

De gemeente Emmen schrapt het windpark dat gepland was aan de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum. Met de provincie is afgesproken om daarvoor als alternatief te gaan voor zon-op-dak. Met dat besluit blijft alleen nog de nog te ontwikkelen locatie langs de N34 bij de Emmer wijk Westenesch over.

Dat maakte wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) vanmiddag bekend.

In de gemeente Emmen werden in 2016 drie ontwikkelgebieden aangewezen voor de aanleg van windmolens: de Pottendijk bij Emmer-Compascuum, de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum en langs de N34 ter hoogte van Westenesch en Diphoorn. De opgave voor Emmen lag op 95,5 megawatt (MW). Ongeveer de helft is inmiddels gerealiseerd met de oplevering van Energiepark Pottendijk bij Emmer-Compascuum (veertien molens). Voor de Zwartenbergerweg lag een opgave van 24 MW (zeven tot acht molens) en voor de N34 21 MW (minimaal vijf tot zeven molens).

Onder de motorkap

De opgave voor heel Drenthe ligt op 285,5 MW. Naast Emmen werd die opdracht neergelegd bij de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden en Borger-Odoorn. De windparken die in deze gemeenten zijn gerealiseerd leveren inmiddels 270 MW van die provinciale opgave. "Onder die motorkap van al die molens bleek uiteindelijk meer vermogen te zitten dan aanvankelijk werd aangenomen." Want daar komt bij dat onder de motorkap van elke molen meer vermogen zat dan aanvankelijk werd gedacht."

Emmen sloeg daarop aan het rekenen. De gemeente moest officieel nog 45 MW realiseren, terwijl dat aantal provinciaal nog op 15 ligt. In dat geval zou Emmen gemakkelijk met een park minder toe kunnen. Na overleg met de provincie, kreeg Emmen groen licht om een van de twee resterende locaties te schrappen. Met als voorwaarde dat er wel naar een alternatief wordt gezocht voor de afgevallen locatie.

Minder hinder

Emmen heeft na een half jaar puzzelen de knoop doorgehakt welke afvalt: de plek aan de Zwartenbergerweg. "We hebben vooral gekeken naar welke locatie de minste hinder geeft aan de omgeving. De locatie N34 scoort in dat opzicht gunstiger dan de Zwartenbergerweg."

De gemeente keek daarbij naar slagschaduw, geluidhinder en het aantal woningen dat zich binnen een kilometer afstand van de geplande turbines bevindt. "Bovendien spreiden we de molens zo meer over de gemeente", aldus de wethouder. In de omgeving van de Zwartenbergerweg bevinden zich al veel windparken. "Ter Apel, Fehndorf en aan Duitse zijde bij het Bargerveen. Het staat er al knap vol."

50 hectare aan zon-op-dak

Zoals het gezegd, kleeft er wel een voorwaarde aan het schrappen van de Zwartenbergerweg. De provincie heeft aangedrongen op een alternatief. De weggevallen elektriciteit wordt nu opgevangen middels zon-op-dak. In totaal is 50 hectare aan dakoppervlak nodig. Volgens Van der Weide is er in dat geval sprake van voldoende capaciteit binnen de gemeentegrenzen.

De gemeente Emmen heeft in de afgelopen jaren nieuwe huisvestingsplannen gemaakt voor sport en onderwijs in de gemeente. De daken van de nieuwe, toekomstige scholen en sportaccommodaties kunnen worden voorzien van zonnepanelen, aldus de wethouder.

Bedrijfspanden komen ook in aanmerking. En die zijn er in overvloed in de regio. "Kijk naar Sport- en Businesspark Meerdijk, Bedrijvenpark A37 en de plannen voor een groot, bovenregionaal industrieterrein in het Rundedal. Met Ondernemend Emmen (de bedrijvenvereniging, red.) hebben wij een afspraak om 100 hectare te realiseren." Alles bij elkaar opgeteld beschikt de gemeente dus over meer dan genoeg daken. Het een en ander moet gerealiseerd worden voor 2030. Maar Van der Weide verwacht daar geen problemen.

Evenveel als Limburg

De wethouder sprak zich in zijn tijd als raadslid al uit tegen de komst van de molens in Zuidoost-Drenthe. Een onevenredige opgave, vindt hij nog steeds. "Emmen moest 95,5 MW opleveren. Dat is evenveel als de volledige provincie Limburg. Dat de gemeente nu de mogelijkheid wordt geboden, om locaties te schrappen beschouwt hij als 'een positief besluit'. Als we de kans krijgen om het aantal turbines te minderen, dan grijpen we dat natuurlijk met beide handen aan."