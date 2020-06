Landgoed bij Terheijl met luxe villa's, veestal en waterberging

Het project is tien hectare groot en ligt aan de westkant van het dorp Roden. Het ligt deels in de buurtschap Terheijl en deels in Nieuw-Roden.

Luxe villa's

Het landgoed Terheijl met landhuis, veestal en bos en de Zuidpoort Terheijl met de 34 luxe villa's zijn een project van vastgoedondernemer Gerlof Zuidersma. Hij bezit het grootste deel van de grond. De gemeente Noordenveld doet ook mee. Die is verantwoordelijk voor de waterberging. Daarmee moet wateroverlast aan de westkant van Roden opgelost worden. Een kwart van de grond in het ontwikkelingsgebied is van de gemeente.

Groothandel verplaatst

Zuidersma heeft de rest van de grond in bezit. De vastgoedontwikkelaar uit Nieuw-Roden bestierde aan de Terheijlsterweg een groothandel in veevoer en kunstmest. Die bedrijfsactiviteiten zijn in 2011 al overgenomen door veevoederfabrikant De Heus. Zuidersma heeft zich sindsdien toegelegd op vastgoed, maar is nog altijd eigenaar van de bedrijfslocatie in Nieuw-Roden.

Met de herontwikkeling van de locatie wordt het bedrijf verplaatst naar Leek. Schuren en silo's worden gesloopt. De bedrijfslocatie gaat deeluitmaken van de Zuidpoort Terheijl, waar 34 grote luxe villa's gepland zijn. Die komen in een bosrijk gebied. De Zuidpoort is bedoeld als natuurlijke overgang naar het landgoed.

Een vervallen veestal bij Terheijl wordt herbouwd als onderdeel van het Landgoed Terheijl (Rechten: Google Maps)

Scheperij herbouwd

Het landhuis op het landgoed wordt de woonplek van Zuidersma. In het gebied, aan de Scheperij, ligt ook nog een vervallen stal van een schapenhouderij. Die wordt herbouwd. De veestal krijgt een publieke functie. De gemeente streeft ernaar voor de zomer te beginnen met een bestemmingsplan.

Gisteravond stelde de raad van Noordenveld 40.000 euro beschikbaar als voorbereidingskrediet voor de Zuidpoort Terheijl. Het geld is nodig voor aanloopkosten. Zo ligt er in het ontwikkelingsgebied nog een geluidswal van de gemeente die weg moet, met mogelijke verontreiniging. Ook moet er naar de wegenstructuur gekeken worden.